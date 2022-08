Сентябрь обещает стать интересным для Game Pass — уже известно о 8 релизах

Вадим Карасев





Подписка Game Pass в сентябре пополнится не менее чем 8 играми, по крайней мере такое количество проектов уже заявлено к выходу к ней в первый осенний месяц. При этом, заявлены игры на любой вкус — от симуляторов до гоночных аркад. Напомним, какие игры уже анонсировали к выходу в Game Pass в сентябре.

GRID Legends — 1 сентября (EA Play, Game Pass Ultimate)

Disney Dreamlight Valley — 6 сентября (ранний доступ)

Train Sim World 3 — 6 сентября

Hardspace Shipbreaker (Xbox Series X | S) — 20 сентября

Beacon Pines — 22 сентября

Slime Rancher 2 (Xbox Series X | S) — 22 сентября (ранний доступ)

Grounded (полноценный релиз) — 27 сентября

Moonscars — 27 сентября

