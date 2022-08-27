Сербия и Косово договорились о въездных документах
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Сербия и Косово договорились о въездных документах

Сербия и Косово договорились о въездных документахГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: Косово и Сербия договорились о въездных документах

Представители Сербии и самопровозглашенной республики Косово смогли согласовать передвижение через границу. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

Глава евродипломатии ЕС отметил, что сторонам удалось договориться о въездных документах в рамках диалога, проходившего при содействии Брюсселя. «Сербия согласилась отменить документы на въезд и выезд для держателей косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности», — уточнил Боррель, подчеркнув, что он получил необходимые гарантии от премьера самопровозглашенного Косова Альбина Курти.

Вместе с тем он поздравил стороны с тем, что им удалось урегулировать данный вопрос.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что хранит в своем сейфе семь на данный момент не опубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашенного Косова.

Глава государства отметил, что число подобных документов увеличилось с четырех до семи. Он добавил, что публикация документов последует при попытке Приштины подать новые заявки на вступление в международные организации.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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