Слуцкий обозначил условия для возможных переговоров России и Украины
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Слуцкий обозначил условия для возможных переговоров России и Украины

Слуцкий: Москва рассмотрит переговоры, если Украина готова к безоговорочной капитуляции

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обозначил условия, на которых Россия будет готова к переговорам с Украиной. Соответствующий ролик появился в его Telegram-канале.

По словам Слуцкого, Москва готова рассмотреть переговорный процесс в том случае, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции. «Если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации», — подчеркнул он.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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