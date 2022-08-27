Слуцкий обозначил условия для возможных переговоров России и Украины

Вадим Карасев

Слуцкий: Москва рассмотрит переговоры, если Украина готова к безоговорочной капитуляции

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обозначил условия, на которых Россия будет готова к переговорам с Украиной. Соответствующий ролик появился в его Telegram-канале.

По словам Слуцкого, Москва готова рассмотреть переговорный процесс в том случае, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции. «Если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации», — подчеркнул он.