Слуцкий обозначил условия для возможных переговоров России и Украины
Сегодня, 17:00 Вадим Карасев
Слуцкий: Москва рассмотрит переговоры, если Украина готова к безоговорочной капитуляции
Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обозначил условия, на которых Россия будет готова к переговорам с Украиной. Соответствующий ролик появился в его Telegram-канале.
По словам Слуцкого, Москва готова рассмотреть переговорный процесс в том случае, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции. «Если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации», — подчеркнул он.
По материалам: lenta.ru