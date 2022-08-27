Спрогнозированы сроки достижения договоренности между США и Ираном по СВПД

Вадим Карасев

Bloomberg: договоренность по ядерной сделке может быть достигнута через несколько недель

Договоренность между США и Ираном по ядерной сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может быть достигнута через несколько недель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Вашингтон и Тегеран на данный момент не могут прийти к согласию по ряду ключевых положений «исторического ядерного соглашения».

Речь идет о проверке международными экспертами прошлой деятельности Ирана в ядерной области, а также об экономических гарантиях на случай, если американская сторона вновь решит выйти из сделки, как это сделал в 2018 году экс-президент США Дональд Трамп.

Собеседники Bloomberg полагают, что на урегулирование разногласий могут уйти недели.

Ранее власти Ирана заявили, что Тегеран готов вернуться к полному выполнению своих обязательств по ядерной сделке, когда США дадут гарантии выполнения всех экономических положений данного соглашения.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана.