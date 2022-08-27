США назвали виновного в отсутствии итогового документа конференции ДНЯО
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США назвали виновного в отсутствии итогового документа конференции ДНЯО

США назвали виновного в отсутствии итогового документа конференции ДНЯОПредставитель США Шейнман обвинил Россию в отсутствии итогового документа конференции ДНЯО

США возлагают на Россию ответственность за отсутствие итогового документа обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое заявление сделал спецпредставитель американского президента по ядерному нераспространению Адам Шейнман, его цитирует ТАСС.

Он признал, что финальный вариант документа «не был совершенен», но в то же время выразил сожаление в связи с тем, что принять его не удалось. При этом ответственность за это он возложил на Россию.

«Изменения, которые Россия предложила в последние минуты, вовсе не были незначительными», — высказал он, заявив, что «действия России привели к нынешней ситуации». Шейман отметил, что другие делегации якобы даже пошли навстречу России, исключив ее упоминание и осуждение ее действий из пунктов, где шла речь о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Американский дипломат при этом отметил, что «прошедший месяц показал, что хотя нам предстоит еще много работы, мы чаще соглашаемся, чем не соглашаемся».

«Мы готовы делать акцент на том, что нас объединяет, а не разъединяет. Заверяю, что США продолжат работу со всеми государствами-участниками договора на протяжении следующего обзорного цикла», — заявил он, уточнив, что Вашингтон готов выполнять свои обязательства по статье 6 ДНЯО, где речь идет о ядерном разоружении.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов в отсутствии финального позитивного консенсуса по итогам обзорной конференции ДНЯО обвинил Украину и ее кураторов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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