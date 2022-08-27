Стало известно название «семейной» подписки Game Pass, скоро можно ожидать ее запуск
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Стало известно название «семейной» подписки Game Pass, скоро можно ожидать ее запуск

Стало известно название «семейной» подписки Game Pass, скоро можно ожидать ее запуск


Несколько недель назад Microsoft начала тестировать семейную подписку Game Pass. Тестирование началось в ряде регионов, и оно вызвало сильный интерес среди игроков, учитывая довольно приятную цену на такой тарифный план: за $25 в месяц игроки могут получить полноценную Game Pass Ultimate сразу на 5 аккаунтах. Но у аккаунтов, которые привязываются к основной учетной записью с семейным планом Game Pass Ultimate, есть некоторые ограничения.

Похоже, что новый тарифный план Game Pass получит название «Game Pass Friends & Family», хотя ожидалось, что он просто будет «семейным». Информацию о таком названии обнаружил пользователь Twitter Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в Microsoft Store. Он же опубликовал изображение логотипа, который был загружен в цифровой магазин Microsoft.


В ближайшее время, вероятно, Microsoft планирует поделиться новыми деталями о семейной версии подписки Game Pass. Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что полноценный запуск подписки может состояться осенью 2022 года.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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