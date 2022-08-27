Стало известно название «семейной» подписки Game Pass, скоро можно ожидать ее запуск

Вадим Карасев





Несколько недель назад Microsoft начала тестировать семейную подписку Game Pass. Тестирование началось в ряде регионов, и оно вызвало сильный интерес среди игроков, учитывая довольно приятную цену на такой тарифный план: за $25 в месяц игроки могут получить полноценную Game Pass Ultimate сразу на 5 аккаунтах. Но у аккаунтов, которые привязываются к основной учетной записью с семейным планом Game Pass Ultimate, есть некоторые ограничения.

Похоже, что новый тарифный план Game Pass получит название «Game Pass Friends & Family», хотя ожидалось, что он просто будет «семейным». Информацию о таком названии обнаружил пользователь Twitter Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в Microsoft Store. Он же опубликовал изображение логотипа, который был загружен в цифровой магазин Microsoft.





В ближайшее время, вероятно, Microsoft планирует поделиться новыми деталями о семейной версии подписки Game Pass. Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что полноценный запуск подписки может состояться осенью 2022 года.