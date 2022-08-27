Светлана Бондарчук рассказала о сексе в браке

Светская львица Светлана Бондарчук в одном из интервью рассказала о личной жизни. Бывшая жена режисера давно счастлива в отношениях с дизайнером Сергеем Харченко, но о бывшем муже вспомнить может. Она не поливает Федора грязью, а, наоборот, с уважением говорит о годах, которые провела с ним. Светлана не признается, почему распался ее союз с Федором, зато рассуждает, что нужно делать для сохранения отношений. 53-летняя теледива не раз затрагивала интимные темы — и все не зря. По мнению ведущей, разнообразие в сексуальной жизни укрепляет семейную жизнь. «Никакой панацеи, чтобы жить «долго и счастливо», как в сказке, я не смогу открыть. У каждого свой опыт. Мне не удалось сохранить первый брак, а есть люди, которые живут вместе всю сознательную жизнь, с первого дня до последнего. Очевидно, что такие отношения строятся не только на сексе. Хотя секс важен, его точно не надо терять. Но на этой, изначальной, химии, вспышках эмоций и бабочках в животе далеко не уедешь.Если ты, произнесу странные слова, над сохранением свежести отношений не работаешь, если ты ее отпускаешь, если думаешь, что она никуда не уйдет, — это самая тернистая дорога. Секс — одна из основ долгих отношений, но должны быть и другие, назовем их «общие интересы». Вам вместе нравится путешествовать, или учиться, или растить детей, или готовить — да что угодно», — поделилась мыслями Бондарчук с Рsychologies. При этом Светлана отметила, что секс не самое важное в отношениях. То есть пару должны связывать общие интересы, увлечения. Да и без помощи друг другу никуда. «Я знаю много примеров, когда у людей был потрясающий секс, но вне постели они жили как кошка с собакой. Может, поначалу им это казалось очаровательным. Но даже наблюдать за ними со стороны было утомительно, а как в таких отношениях можно жить, я вообще не представляю», — рассуждает знаменитость. С новым мужем Бондарчук не боится экспериментировать. Светлана даже готова пригласить в семейную постель еще одну женщину... «Говорить надо, причем максимально смело, иначе вы не найдете ответы на ваши вопросы. Скорее всего, вы не везде сможете совпасть, но если вы любите друг друга, все равно придете к компромиссу», — заключила экс-жена Федора.