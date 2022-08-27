Трейдер рассказал о перспективах движения биткоина

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

Биткоин уже неделю двигается в рамках амплитуды 3%. С последнего обзора особых изменений на рынке не произошло.

Благодаря столь длительному боковому движению актив непроизвольно покинул восходящий канал. «Выход» вялый, безымпульсный, PoC не пробита, что на данный момент можно считать ложным пробоем. Чтобы вернуться в канал, необходимо закрепиться над $21 900.

Важным техническим уровнем остается $21 700 — зона, выше которой проходит PoC и четкое закрепление-выход из многомесячного восходящего канала. Преодолев красную отметку, можно будет рассматривать движение к $18 000.

Основным ожиданием от рынка сейчас является рост в перспективе к $25 000-$27 000.

Данные: TradingView.