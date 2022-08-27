Trustee Plus представит Украину на Web Summit 2022 в Лиссабоне

Украинский криптовалютный необанк Trustee Plus примет участие в масштабной IT-конференции Web Summit 2022. Об этом ForkLog сообщили представители компании.

Мероприятие состоится с 1 по 4 ноября в Лиссабоне. Помимо Trustee Plus, в нем примут участие 23 стартапа из Украины.

Необанк Trustee Plus основан на принципах децентрализации. Он предоставляет клиентам возможность без комиссии покупать, продавать и обменивать криптоактивы, в том числе переводить их по телефону.

Ежегодная IT-конференция Web Summit проходит с 2009 года. Ее постоянными участниками являются Джек Дорси и Илон Маск.

Напомним, в начале сентября в Киеве пройдет хакатон Kyiv Tech Summit, участники которого создадут Web3-решения для борьбы с последствиями военного вторжения РФ в Украину.