Trustee Plus представит Украину на Web Summit 2022 в Лиссабоне
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Trustee Plus представит Украину на Web Summit 2022 в Лиссабоне

Trustee Plus представит Украину на Web Summit 2022 в Лиссабоне


Украинский криптовалютный необанк Trustee Plus примет участие в масштабной IT-конференции Web Summit 2022. Об этом ForkLog сообщили представители компании.


Мероприятие состоится с 1 по 4 ноября в Лиссабоне. Помимо Trustee Plus, в нем примут участие 23 стартапа из Украины.


Необанк Trustee Plus основан на принципах децентрализации. Он предоставляет клиентам возможность без комиссии покупать, продавать и обменивать криптоактивы, в том числе переводить их по телефону. 


Ежегодная IT-конференция Web Summit проходит с 2009 года. Ее постоянными участниками являются Джек Дорси и Илон Маск.


Напомним, в начале сентября в Киеве пройдет хакатон Kyiv Tech Summit, участники которого создадут Web3-решения для борьбы с последствиями военного вторжения РФ в Украину.

# Экономика ивент, криптовалюты, португалия, украина, новости
По материалам: ForkLog

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