Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных школ

Вадим Карасев

Anadolu: турецкую поп-звезду Gülşen арестовали из-за шутки о школах для имамов

Турецкую певицу Гюльсен Чолакоглу арестовали по обвинению в «подстрекательстве к ненависти и вражде и оскорблении общественности». Причиной для расследования стала ее шутка о религиозных школах в Турции. Об этом сообщает Anadolu.

В апреле во время выступления поп-звезда, выступающая под псевдонимом Gülşen, подшутила над одним из музыкантов, который учился в школе, где воспитывают имамов. «Раньше он учился в школе имам-хатыба. Отсюда его извращенность», — заявила певица, не уточняя, кому именно адресована шутка.

Видео с концерта попало в интернет, где на него наткнулась местная полиция. После ареста поп-звезде пришлось извиняться. Она объяснила, что пошутила над коллегой, «с которыми много лет проработала в бизнесе». По ее мнению, видео опубликовали люди, которые хотят «поляризовать общество». Адвокат исполнительницы заявил, что защита намерена подать апелляцию на арест певицы.

Ранее лидера ДДТ Юрия Шевчука признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Позже артист обжаловал решение о штрафе.