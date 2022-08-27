Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных школ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных школ

Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных школ

Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных школAnadolu: турецкую поп-звезду Gülşen арестовали из-за шутки о школах для имамов

Турецкую певицу Гюльсен Чолакоглу арестовали по обвинению в «подстрекательстве к ненависти и вражде и оскорблении общественности». Причиной для расследования стала ее шутка о религиозных школах в Турции. Об этом сообщает Anadolu.

В апреле во время выступления поп-звезда, выступающая под псевдонимом Gülşen, подшутила над одним из музыкантов, который учился в школе, где воспитывают имамов. «Раньше он учился в школе имам-хатыба. Отсюда его извращенность», — заявила певица, не уточняя, кому именно адресована шутка.

Видео с концерта попало в интернет, где на него наткнулась местная полиция. После ареста поп-звезде пришлось извиняться. Она объяснила, что пошутила над коллегой, «с которыми много лет проработала в бизнесе». По ее мнению, видео опубликовали люди, которые хотят «поляризовать общество». Адвокат исполнительницы заявил, что защита намерена подать апелляцию на арест певицы.

Ранее лидера ДДТ Юрия Шевчука признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Позже артист обжаловал решение о штрафе.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Новый американский бомбардировщик "заставит нервничать" Россию
Новый американский бомбардировщик "заставит нервничать"
Никита Михалков считает, что места сбежавших звезд должны занять молодые
Никита Михалков считает, что места сбежавших звезд должны занять
Анастасия Волочкова заявила, что она благородных кровей из семьи Наполеона
Анастасия Волочкова заявила, что она благородных кровей из семьи
Сати Казанова призналась, не сыграла свадьбу
Сати Казанова призналась, не сыграла свадьбу
Павел Прилучный ходил к психотерапевту во время первого брака
Павел Прилучный ходил к психотерапевту во время первого брака
Binance заблокировала аккаунт стартапа Baking Bad из экосистемы Tezos
Binance заблокировала аккаунт стартапа Baking Bad из экосистемы Tezos
Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных школ
Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных
Сентябрь обещает стать интересным для Game Pass — уже известно о 8 релизах
Сентябрь обещает стать интересным для Game Pass — уже известно о 8
Максим Галкин о суррогатной матери Ширининой: «Она ни в чем не виновата. Никаких тайн не раскрывала»
Максим Галкин о суррогатной матери Ширининой: «Она ни в чем не
Подборка гифок (25 гифок) - 23.08.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 23.08.2022
Уход за комнатными растениями по лунному календарю в сентябре 2022 года
Уход за комнатными растениями по лунному календарю в сентябре 2022
Центробанк смягчил правила обмена валюты для россиян
Центробанк смягчил правила обмена валюты для россиян

Топ на сегодня

Кадыров предложил СБУ по-мужски разобраться, кто из них "военный преступник"
Кадыров предложил СБУ по-мужски разобраться, кто из них "военный
Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу: подробности торжества
Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу: подробности торжества
На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes
На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes
Макеева в пестром платье, загоревшая Старшенбаум, стильный Ефремов. Церемония открытия 44-го ММКФ
Макеева в пестром платье, загоревшая Старшенбаум, стильный Ефремов.
Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Еще по теме

Появилось видео с последнего концерта застреленной звезды «Голоса»
В Латвии арестовали бывшего нацбола Владимира Линдермана
В Хабаровске арестовали 18-летнего предполагаемого подельника одной из живодёрок
В Турции арестовали 38 обвиняемых в прослушивании экс-лидера оппозиции