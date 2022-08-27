Уход за комнатными растениями по лунному календарю в сентябре 2022 года
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Уход за комнатными растениями по лунному календарю в сентябре 2022 года

Уход за комнатными растениями по лунному календарю в сентябре 2022 года

Все опытные любители комнатных растений стараются придерживаться рекомендаций лунного календаря. Ведь с его помощью можно выбрать самые благоприятные дни для пересадки, полива, рыхления почвы, борьбы с вредителями. Рекомендации на сентябрь 2022 года помогут создать для ваших растений оптимальные условия, а им лучше перенести все процедуры по уходу.

Какие работы с комнатными растениями можно проводить на растущую Луну в сентябре 2022 года


Время между новолунием и полнолунием является периодом растущей Луны. Это наиболее благоприятное время для многих манипуляций с комнатными растениями, исключая только дни, когда ночное небесное светило находится в неплодородных знаках.

В этот период Луна набирает силы и благоприятно влияет на рост растений. Особенно это благоприятно сказывается на развитии их надземной части — стеблей и листьев, поскольку в период растущей Луны энергия и жидкость поднимается от корней вверх по стеблю.

Это время, когда особое внимание следует уделить высоким растениям, имеющим большие листья. В фазе растущей Луны растения нуждаются в обильном поливе.

Когда в сентябре 2022 года следует сажать, пересаживать, обрезать комнатные растения, а также поливать, удобрять и проводить другие работы с ними — следует ориентироваться по таблице лунного календаря.

Что можно делать с комнатными растениями на убывающую Луну в сентябре 2022 года


Убывающая Луна — это период между полнолунием и новолунием. В этой фазе рост наземной части растения замедляется, зато значительно повышается активность роста подземной части. Энергия и жидкость опускаются из стеблей в корни. Корни претерпевают значительные изменения и становятся крайне чувствительными к различным раздражителям. Поэтому в фазе убывающей Луны нежелательно пересаживать растения, либо же это следует делать крайне осторожно, чтобы не повредить корни. Поврежденные корни будут плохо заживать — и тогда растение может погибнуть.

Этот период благоприятен для выкапывания цветочных луковиц, подкормки растений. Полив на убывающую Луну следует ограничить.

Все работы в период убывающей Луны проводятся в соответствии с рекомендациями лунного календаря.

Что можно и нельзя делать с растениями в полнолуние и новолуние


Полнолуние и новолуние — неблагоприятное время для работы с растениями. В эти дни лучше воздержаться от любых манипуляций с цветами, причем желательно избегать даже полива.

В сентябре выпадает несколько таких дней: 10 сентября — полнолуние, 25, 26, 27 сентября — период новолуния. В течение этих четырех дней нельзя проводить работы с комнатными растениями.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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