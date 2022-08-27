Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
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Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа

Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа«Страна.ua» сообщила, что Украина планирует занять 346 миллионов долларов для закупки газа

Украина захотела занять около 346 миллионов долларов (12,7 миллиарда гривен) для закупок газа, об этом говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на решение правительства страны.

«Расходы госбюджета Украины планируется увеличить на 12,7 миллиарда гривен, которые будут направлены на закупку газа. Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований», — отмечается в сообщении.

Соответствующий законопроект поддержал Бюджетный комитет Верховной Рады. Средства, полученные от реализации газа, приобретенного на эти деньги, «Нафтогаз» перечислит в государственный бюджет.

Ранее стало известно, что правительство Украины выделит около полутора миллиардов гривен (около 38 миллионов долларов) на закупку стратегического запаса материального резерва для решения проблем с тепло- и водоснабжением предстоящей зимой. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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