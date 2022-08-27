Умер театральный режиссер Кирилл Стрежнев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер театральный режиссер Кирилл Стрежнев

Умер театральный режиссер Кирилл СтрежневНа 69-м году жизни умер главный режиссер Свердловского театра музыкальной комедии Стрежнев

На 69-м году жизни скончался главный режиссер Свердловского театра музыкальной комедии, народный артист России Кирилл Стрежнев. Об этом сообщили в пресс-службе театра, передает ТАСС.

«Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками. (…) Будем смотреть и пересматривать его спектакли, в каждом частичка мира его удивительного вдохновения», — сообщила пресс-служба.

В театре добавили, что Стрежнев скончался после тяжелой продолжительной болезни.

Спектакли Стрежнева ставили на сценах Москвы, Чикаго, Санкт-Петербурга, Омска и других крупных городов. Всего в списке постановок российского режиссера 104 спектакля, 59 из которых были поставлены на сцене Свердловского театра музыкальной комедии.

В июле умер известный британский театральный режиссер Питер Брук. Его не стало в возрасте 98 лет.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Умер театральный режиссер Кирилл Стрежнев
Умер театральный режиссер Кирилл Стрежнев
Conan Exiles получает самое крупное обновление The Age of Sorcery с магией и стартом системы сезонов
Conan Exiles получает самое крупное обновление The Age of Sorcery с
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 22.08.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 22.08.2022
Что известно о переходе молодого таланта Арсена Захаряна в "Челси"
Что известно о переходе молодого таланта Арсена Захаряна в
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
На Xbox обновили интерфейс раздела «Мои игры и приложения»
На Xbox обновили интерфейс раздела «Мои игры и приложения»
Биткоин провалил уровень $20 000. Ethereum — ниже $1470
Биткоин провалил уровень $20 000. Ethereum — ниже $1470
В Анголе оценили планы Евросоюза заместить российский газ африканским
В Анголе оценили планы Евросоюза заместить российский газ африканским
Михалков о Хаматовой и Белом: «Хотел бы, чтобы эти монстры не занимали места молодых и талантливых»
Михалков о Хаматовой и Белом: «Хотел бы, чтобы эти монстры не
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Опасная находка: вещи, которые нельзя поднимать с земли
Опасная находка: вещи, которые нельзя поднимать с земли
Чернышенко заявил, что проекты к юбилею Кирова должны стать драйвером развития региона
Чернышенко заявил, что проекты к юбилею Кирова должны стать драйвером

Топ на сегодня

Блогер в семье - к беде
Блогер в семье - к беде
В Москве начали тестировать электронное голосование перед выборами
В Москве начали тестировать электронное голосование перед выборами
Австралийская полиция конфисковала метамфетамин на рекордную сумму
Австралийская полиция конфисковала метамфетамин на рекордную сумму
Поставки китайских смартфонов в Россию взлетели
Поставки китайских смартфонов в Россию взлетели
Названа самая популярная экранизированная книга у россиян
Названа самая популярная экранизированная книга у россиян

Еще по теме

Народный артист РФ Митницкий скончался на 88-м году жизни
Актер и режиссер Евгений Лазарев скончался на 80-м году жизни
Актер Игорь Войтулевич скончался на 61-м году жизни
Умер основатель Театра.doc Михаил Угаров