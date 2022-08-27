Урожай испанских оливок оказался под угрозой из-за засухи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Урожай испанских оливок оказался под угрозой из-за засухи

Урожай испанских оливок оказался под угрозой из-за засухиСельское хозяйство в Испании заявило, что засуха может сократить урожай оливок вдвое

Ассоциация молодых сельскохозяйственных производителей (Asaja) испанской провинции Кордова заявила, что засуха может вдвое сократить урожай оливок в 2022 году. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Специалисты прогнозируют, что в текущем году фермеры соберут около 180 тысяч тонн этого продукта, в то время как в прошлом — около 300 тысяч. Потеря половины урожая грозит серьезными убытками, которые могут составить около 500 миллионов евро.

Производители оливкового масла пострадали не только из-за ущерба, нанесенного засухой, но и из-за роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.

О сокращении урожая оливок из-за жары еще в начале августа говорил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас. Цены на рафинированное оливковое масло испанского производителя Jaen выросли в июне на 8,3 процента по сравнению с предыдущим урожаем.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Урожай испанских оливок оказался под угрозой из-за засухи
Урожай испанских оливок оказался под угрозой из-за засухи
Байдена уличили в желании извлечь выгоду из помощи Украине
Байдена уличили в желании извлечь выгоду из помощи Украине
Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы 2022 года
Красивые картинки и открытки к празднику Успение Пресвятой Богородицы
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Украина захотела занять 346 миллионов долларов на закупки газа
Какие премиальные авто можно выгодно привезти из-за границы: модели и цены
Какие премиальные авто можно выгодно привезти из-за границы: модели и
Картинки и поздравления с Ореховым Спасом 2022 года
Картинки и поздравления с Ореховым Спасом 2022 года
Трейдер рассказал о перспективах движения биткоина
Трейдер рассказал о перспективах движения биткоина
Прилучный о Брутян: «Мы встретились в торговом центре, поужинали и через три дня я предложил пожениться»
Прилучный о Брутян: «Мы встретились в торговом центре, поужинали и
Иван Ургант в онлайн-шоу сумел за три часа заработать несколько миллионов
Иван Ургант в онлайн-шоу сумел за три часа заработать несколько
Юлия Барановская оказалась под обстрелом
Юлия Барановская оказалась под обстрелом
Максим Галкин рассказал о суррогатной матери своих детей
Максим Галкин рассказал о суррогатной матери своих детей
Алла Пугачева после долгих странствий возвратилась в родные пенаты
Алла Пугачева после долгих странствий возвратилась в родные пенаты

Топ на сегодня

Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Медведев назвал цель спецоперации на Украине
Медведев назвал цель спецоперации на Украине
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила
Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости
Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости

Еще по теме

Спрогнозирован рост спроса на российское подсолнечное масло в Европе
Власти Подмосковья отметили успехи аграриев в уборке зерна
Мировые цены на продовольствие упали на 14,5%
В Дагестане вырастили рекордный урожай овощей