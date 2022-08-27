В Чечне пригрозили украинским военным Грозненским судом

Вадим Карасев

Глава совбеза Чечни Алаудинов пригрозил Грозненским судом за злодеяния украинским военным

Секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов заявил, что надеется на проведение грозненского суда над совершавшими злодеяния украинским военным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда-то был Гаагский суд, а над ними, буду надеяться, будет Грозненский суд, который реально будет спрашивать с них за те их злодеяния, которые они совершили», — сказал глава чеченского совбеза в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал на преступления украинских военных, которые документируются в городах Лисичанск, Северодонецк и других. «И тот суд, что в итоге рано или поздно произойдет над украинской верхушкой, будет на основе вот этих документов, о которых я говорю», — пригрозил Алаудинов.

Ранее Апты Алаудинов заявил, что обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в сторону главы Чечни Рамзана Кадырова можно расценивать, как признание его заслуг перед украинцами.

26 августа СБУ предъявила обвинения в военных преступлениях главе Чечни и двум его подчиненным. В ответ на это Кадыров заявил, что готов принять обвинения от украинской стороны лично.