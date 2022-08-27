В Кировской области построят новые спортобъекты в рамках федпроекта "Бизнес-спринт"

Вадим Карасев

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в Кировской области в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" построят четыре спортивных объекта.

В рамках рабочей поездки в Кировскую область заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудили с врио губернатора Александром Соколовым развитие спортивной инфраструктуры региона. В частности, они посетили стадион "Динамо".

Спортивный объект был построен в 1925 году. Сейчас ему требуется реконструкция.

"Президент поставил перед нами задачу, чтобы к 2030 году не менее 70% россиян регулярно занимались спортом. Для этого необходима качественная и доступная инфраструктура во всех регионах страны. Мы видим, что Кировская область заинтересована в ее развитии. В рамках федпроекта "Бизнес-спринт" в ближайшие три года здесь появится три "умных" спортивных площадки и модульный зал. На это из федерального бюджета было выделено 138 млн. рублей. В части реконструкции стадиона "Динамо" региону необходимо подготовить и представить в Правительство проектно-сметную документацию, профильным ведомствам будет дано поручение проработать вопрос финансирования. К юбилею города спортивный объект должен радовать горожан", - сказал Чернышенко.

В рамках реконструкции стадиона планируется провести полный ремонт трибун и подтрибунных помещений, спортивного павильона, заменить искусственное покрытие на футбольном поле и привести объект в соответствие с современными требованиями безопасности, модернизировать систему освещения, построить футбольный манеж, установить навесы над трибунами.

По словам губернатора Соколова, 47,5% жителей региона регулярно занимаются спортом. Он также рассказал, что предпринимается на уровне руководства региона в плане развития спорта: строятся многофункциональные спортивные площадки и площадки ГТО, центры тестирования ГТО, физкультурно-оздоровительные комплексы. Реконструкция спортивного комплекса "Динамо", по мнению врио губернатора, позволит привлечь в регион масштабные спортивные события.

Он также отметил, что в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" в 2020 году завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сосновке Вятскополянского района. Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" оснащены 37 малыми спортивными площадками в каждом районе Кировской области.

Кроме того, за последние три года приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 76,5 млн рублей. Модернизировано два футбольных поля с искусственным покрытием на сумму более 70 млн рублей. Поставлено спортивное оборудование для создания 2 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в спортшколе "Юность" и спортшколе "Вересники" на общую сумму более 40 млн. рублей.