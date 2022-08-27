В Рязанской области полностью локализовали лесные пожары

Лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы. Об этом объявили на заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, сообщается на сайте кабмина.

Открытое горение на кромке пожаров потушено. Оперативно ликвидированы несколько новых очагов внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру пожаров.

Для недопущения дальнейшего распространения огня создана защитная полоса длиной около 100 километров и шириной до 20 метров.

Зампред правительства Дмитрий Григоренко заявил, что ситуация в Рязанской области полностью контролируется, распространение пожаров исключено. «Текущая задача — это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трех-пяти дней», — сказал Григоренко.

Экстренные службы утром 27 августа сообщали, что за сутки площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла за сутки почти на 1,8 тысячи гектаров — с 17,48 до 19,28 тысячи гектаров.