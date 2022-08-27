Вадим Карасев

Актеры Торсуевы рассказали, что в России снимут продолжение «Приключений Электроника»

В России снимут продолжение фильма «Приключения Электроника». Об этом заявили актеры, братья Юрий и Владимир Торсуевы, которые сыграли главные роли в трехсерийном детском музыкальном фильме 1979 года, сообщает NGS.ru.

«Мы сейчас снимаемся в картине… Просто нашелся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник. Мы уже заканчиваем пилот. Режиссер — Владимир Пасичник», — сказал Владимир Торсуев, который сыграл роль Сережи Сыроежкина в фильме 1979 года.

По его словам, у кинокартины много рабочих названий, но фильм не будет называться «Возвращение Электроника». «Там будет много юмора, много музыки, много замечательных актеров», — рассказал актер. Он добавил, что это будет полнометражная картина, которая потом, как планируется, перерастет в сериал. В продолжении зрители увидят Рэсси — копию собаки съемочная группа искала два месяца.

Ранее актер из «Приключения Электроника» Владимир Торсуев рассказал о впечатлении от посещения столицы Франции, «Париж меня в буйный восторг не привел в отличие от Китая и Таиланда», — заявил он.