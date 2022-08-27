В российском городе автомобилист ударил ножом другого водителя из-за замечания

Вадим Карасев

В Петербурге автомобилист ударил другого водителя ножом в живот из-за замечания

Автомобилист повздорил с другим водителем во дворе дома в Петербурге и ударил его ножом в живот. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти KP.RU, конфликт между автолюбителями вспыхнул из-за замечания.

Представители ведомства указали, что инцидент произошел на Кременчугской улице, возле дома №17, после того, как потерпевший сделал замечание владельцу автомобиля Kia Rio. Реагируя на критику, россиянин схватился за нож и ударил обидчика в живот, а затем скрылся.

Потерпевшего с места происшествия госпитализировали в Мариинскую больницу. После оказания медицинской помощи, 34-летний мужчина самостоятельно покинул медучреждение.

Сотрудникам полиции удалось выследить автомобиль агрессивного автолюбителя. Выяснилось, что 28-летний собственник машины нигде не работает. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 21 августа трое школьниц в Тюменской области избили мужчину, который остался ночевать на вокзале из-за того, что пропустил свою станцию. Омбудсмен Андрей Степанов впоследствии сообщил, что в отношении школьниц началась проверка. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Сам потерпевший отметил, что конфликт произошел после того, как одна из несовершеннолетних спросила у него, будет ли он пить.