В США раскрыли неожиданного союзника России в украинском конфликте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США раскрыли неожиданного союзника России в украинском конфликте

В США раскрыли неожиданного союзника России в украинском конфликте

По словам советника бывшего американского лидера Дональда Трампа по России Фионы Хилл, а также профессора Джорджтаунского университета Энджелы Стент, Папа Римский Франциск поддерживает мнение Кремля об ответственности Североатлантического альянса за начало российской спецоперации на Украине. Об этом Хилл и Стент написали в статье для Foreign Affairs.

Позиция Москвы состоит в том, что США и другие страны НАТО ведут против России прокси-войну на Украине, а понтифик согласен с этой точкой зрения.


"На международном уровне убеждения <...> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован".

Западные политики и аналитики продолжают споры о вине НАТО в эскалации конфликта. В материале сказано, что и намерения Киева присоединиться к блоку, и его желание вступить в двусторонние отношения с Вашингтоном стали бы "оскорблением истории и достоинства России".

Посла Ватикана вызвали на ковер в МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Ватикана, апостольский нунций Висвалдас Кулбокас - ему выразили разочарование соболезнованиями папы римского по поводу гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. Кулеба заявил, что его сердце "разрывается" от слов понтифика.

24 августа Папа Римский Франциск прокомментировал убийство Дарьи Дугиной, назвав дочь российского философа Александра Дугина "невинной жертвой войны".

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами, а во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо", - сказал Кулеба.

Приглашение нунция — это беспрецедентный случай, который говорит сам за себя, отметил министр.

Специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити подчеркивал, что давление президента Украины Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Глава Xbox выразил оптимизм в отношении метавселенных
Глава Xbox выразил оптимизм в отношении метавселенных
В США раскрыли неожиданного союзника России в украинском конфликте
В США раскрыли неожиданного союзника России в украинском конфликте
Бари Алибасов: «Стас Садальский очень грязный человек! Зарабатывает деньги, обмазывая всех говном»
Бари Алибасов: «Стас Садальский очень грязный человек! Зарабатывает
Блюдо для любого праздничного стола: рецепт вкусной кабачковой икры со сливочным маслом
Блюдо для любого праздничного стола: рецепт вкусной кабачковой икры
Мексика нарастила импорт из России
Мексика нарастила импорт из России
Настя Ивлеева ответила, что сделает за 1 миллиард долларов
Настя Ивлеева ответила, что сделает за 1 миллиард долларов
Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье, привлекаем деньги и любовь с 1 по 9 сентября 2022 года
Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье, привлекаем деньги и
В Европе выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей
В Европе выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей
Звезда «Склифосовского» Якунина: «Муж – Аверину: «Ты гораздо чаще в постели с моей женой, чем я»
Звезда «Склифосовского» Якунина: «Муж – Аверину: «Ты гораздо чаще в
День Михея Тиховея: какого святого чтит православная церковь, что можно и что нельзя делать в этот церковный праздник
День Михея Тиховея: какого святого чтит православная церковь, что
Анфиса Чехова рассказала о своей жизни в США
Анфиса Чехова рассказала о своей жизни в США
В Чечне пригрозили украинским военным Грозненским судом
В Чечне пригрозили украинским военным Грозненским судом

Топ на сегодня

Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и песнями от Стаса Михайлова и Мота
Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и
Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом
Россиян предупредили об утечке данных мошенникам за рубежом
Юлия Савичева рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной
Юлия Савичева рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной
Первые фото со свадьбы Прилучного и Брутян появились в сети
Первые фото со свадьбы Прилучного и Брутян появились в сети
Пентагон прокомментировал сообщения о названии миссии США на Украине
Пентагон прокомментировал сообщения о названии миссии США на Украине

Еще по теме

Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на Украине
Британский профессор рассказал, зачем Западу образ "агрессивной" России
Папа римский обвинил дьявола в конфликте на Украине
Столтенберг заявил, что НАТО не хочет холодной войны с Россией