Вадим Карасев

По словам советника бывшего американского лидера Дональда Трампа по России Фионы Хилл, а также профессора Джорджтаунского университета Энджелы Стент, Папа Римский Франциск поддерживает мнение Кремля об ответственности Североатлантического альянса за начало российской спецоперации на Украине. Об этом Хилл и Стент написали в статье для Foreign Affairs.

Позиция Москвы состоит в том, что США и другие страны НАТО ведут против России прокси-войну на Украине, а понтифик согласен с этой точкой зрения.

"На международном уровне убеждения <...> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован".

Западные политики и аналитики продолжают споры о вине НАТО в эскалации конфликта. В материале сказано, что и намерения Киева присоединиться к блоку, и его желание вступить в двусторонние отношения с Вашингтоном стали бы "оскорблением истории и достоинства России".

Посла Ватикана вызвали на ковер в МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Ватикана, апостольский нунций Висвалдас Кулбокас - ему выразили разочарование соболезнованиями папы римского по поводу гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. Кулеба заявил, что его сердце "разрывается" от слов понтифика.

24 августа Папа Римский Франциск прокомментировал убийство Дарьи Дугиной, назвав дочь российского философа Александра Дугина "невинной жертвой войны".

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами, а во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо", - сказал Кулеба.

Приглашение нунция — это беспрецедентный случай, который говорит сам за себя, отметил министр.

Специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити подчеркивал, что давление президента Украины Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика.