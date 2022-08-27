ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
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ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направленииМинобороны России: ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские десантники смогли остановить прорыв военных Украины на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

По данным ведомства, силы мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты Украины пытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении, однако украинским военным это не удалось. Уточняется, что подразделения ВДВ остановили их и не дали пройти дальше.

Удары артиллерии «накрыли» бойцов ВСУ. В этой операции также были задействованы боевые машины десанта, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы. Как сообщается, уничтожено всего более 20 военных украинской армии и более пяти единиц техники.

Ранее боец ВСУ, чье имя не раскрывается, назвал основную причину потерь среди армии Украины. По его мнению, сейчас ранения осколками артиллерийских снарядов являются основной причиной гибели солдат ВСУ на передовой. Он также отметил тенденцию — военные все чаще переходят к артиллерийским обстрелам. По его данным, сейчас это «основная форма противостояния сторон».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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