Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева рассказала о своих планах

Вадим Карасев

Алла Пугачева прокомментировала свое возвращение в Россию фразой «буду наводить порядок»

Приехавшая на родину из Израиля российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала свое возвращение фразой «буду наводить порядок». Соответствующую информацию приводят «Известия».

Так, артистку запечатлели во время похода по московским магазинам. При этом звезда рассказала о планах на будущее, отвечая на вопрос корреспондента. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — заявила вернувшаяся в Россию знаменитость.

Также Пугачева отметила, что ее дети 1 сентября продолжат обучение в российской школе.

Ранее в августе сообщалось, что певица Алла Пугачева вернулась в Россию и попала на видео. Соответствующими кадрами поделился в своей соцсети дизайнер Игорь Гуляев. На записи видно, как артистка распахивает ногой дверь машины под изумленный возглас дизайнера «глазам не верю, неужели это ты». «Уже давно, просто никак не могла собраться», — ответила ему Пугачева.

Концертный директор артистки Елена Чупракова подтвердила возвращение певицы в Россию. Она указала, что Примадонна вернулась «уже давно».