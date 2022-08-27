Вестник DeFi: арест разработчика Tornado Cash и запуск третьей версии Compound

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.

Основные показатели DeFi-сегмента

Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах упал до $59,08 млрд. Лидером стал MakerDAO с показателем $7,96 млрд, а вторую и третью строчки рейтинга удерживают Lido ($6,9 млрд) и AAVE ($6,2 млрд) соответственно.

Данные: DeFi Llama.

TVL в Ethereum-приложениях упал до $33,68 млрд. За последние 30 дней показатель снизился на 2% (27 июля значение составило $34,41 млрд).

Данные: DeFi Llama.

Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последние 30 дней составил $54,3 млрд.

Uniswap продолжает доминировать на рынке некастодиальных бирж — на ее долю приходится 69,3% совокупного оборота. Вторая DEX по объему торгов — Curve (11,9%), третья — DODO (6,2%).

Миксер Tornado Cash попал под санкции США, а его разработчика арестовали

8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов. По данным ведомства, с момента создания сервиса в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Часть средств связана с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group.

Компания Circle внесла в черный список USDC-адреса кошельков сервиса микширования.

Инфраструктурные платформы Infura и Alchemy заблокировали RPC-запросы к Tornado Cash. Некастодиальная биржа Uniswap также закрыла доступ к своей платформе для ряда релевантных адресов. Аналогичные меры предприняла dYdX.

12 августа правоохранители Нидерландов арестовали разработчика Tornado Cash по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через миксер. Позднее стало известно, что речь идет о 29-летнем Перцеве.

Действия властей вызвали резонанс в глобальном криптосообществе, обеспокоенном атакой на сферу ПО с открытым исходным кодом. В Амстердаме прошел митинг в поддержку Перцева, в защиту разработчиков Tornado Cash выступили основатель Cardano Чарльз Хоскинсон и другие именитые участники индустрии.

24 августа стало известно, что суд Нидерландов оставил Перцева под арестом и установил 90-дневный срок, в течение которого должно состояться первое слушание по делу.

Позже Fortune со ссылкой на отчет аналитической компании Kharon сообщил, что Перцев ранее работал в компании, связанной с Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ). Жена разработчика Ксения Малик опровергла его причастность к российскими спецслужбами.

Хакер неудачно атаковал кроссчейн-мост Rainbow Bridge и потерял 5 ETH

Кроссчейн-мост Rainbow Bridge успешно отразил атаку неизвестного хакера, которую он предпринял 20 августа.

Злоумышленник отправил сфабрикованный блок NEAR, для чего потребовался депозит в размере 5 ETH. По словам CEO Aurora Labs Алекса Шевченко, неизвестный рассчитывал, что утром в субботу разработчикам будет сложно отреагировать на атаку.

Система автоматически отвергла сфабрикованный блок через 31 секунду после отправки транзакции. В результате хакер потерял свой депозит, средства пользователей остались в безопасности.

В Nomad предложили хакерам NFT за возврат украденных средств

Хакерам, стоящим за взломом кроссчейн-протокола Nomad на $190 млн, предложили NFT в качестве поощрения за возврат более 90% выведенных средств.

Эксклюзивные NFT, на которых изображена белая шляпа волшебника, предлагает проект Metagame. Выпустить токен может только возместивший активы взломщик, перейдя таким образом в категорию белых хакеров — white hat.

Неизвестные взломали кроссчейн-протокол 2 августа. Злоумышленники использовали уязвимость в смарт-контракте, позволившую несанкционированно выводить средства.

Compound запустил третью версию DeFi-протокола

16 августа лендинговый проект Compound объявил о готовности к запуску третьей версии протокола под названием Comet.

По словам разработчиков, обновление знаменует собой переход платформы к мультичейн-подходу.

Старший инженер-программист Compound Labs Кевин Чэн отметил, что первой реализацией Comet станет рынок на базе стейблкоина USDC. Затем добавится поддержка пяти криптоактивов, доступных также в качестве залогового обеспечения: WBTC, WETH, UNI, LINK и COMP.

24 августа стоящая за развитием проекта децентрализованная автономная организация приняла решение о запуске новой версии. 26 августа разработчики объявили об активации Comet.