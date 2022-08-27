Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

С 1 сентября вступает в силу целый ряд важных законов. В том числе снизится бумажная нагрузка на учителей, а продавцов будут штрафовать за необоснованный сбор персональных данных покупателей. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — отметил председатель Госдумы. Еще один закон касается защиты персональных данных, указал политик. «Теперь покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. За нарушение закона будет грозить штраф до 50 тысяч рублей», — написал политик. Это позволит защитить людей от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок, уверен спикер палаты парламента.

Об остальных законах, вступающих в силу в сентябре, говорится в карточках, размещенных в Telegram-канале Володина. Так, благодаря одному из них, на отдельные виды технически сложных товаров ( в том числе на смартфоны) будет предустанавливаться российский магазин приложений. «Документ подготовлен в рамках противодействия антироссийским санкциям. Ранее иностранные платформы ограничили для российских пользователей возможность скачивать приложения», — поясняется в карточках.

Также теперь вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна иметь соответствующую пометку «реклама». Участники рынка будут обязаны передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории.

Если иностранное лицо, занимающееся деятельностью в интернете на территории России, не предоставит информацию о рекламе, к нему применят меры понуждения.

Вступил в силу закон и об ограничении размера микродоли собственника в квартире. В перерасчете на метры доля квартиры не сможет быть менее 6 квадратных метров общей площади на каждого собственника. «Закон направлен на борьбу с микродолями в квартирах и защитить граждан от «черных риелторов» и мошеннических сделок», — поясняется в карточках.

Благодаря еще одному закону, условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, теперь должны признаваться ничтожными и не применяться судами. Это, например, договоренности, которые предусматривают оказание допуслуг за плату без получения согласия.

Другим законом вводится положение об «окрашивании» экологических платежей в региональных бюджетах для из целевого использования. «Средства от уплаты штрафов ха преступления в области экологии будут направлять на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде», — говорится в карточках.

Кроме того, с 1 сентября детям с инвалидностью, которые обучаются в школах и организациях среднего профессионального образования гарантируют право на бесплатное двухразовое питание. Если они находятся на домашнем обучении, по решению учредителя образовательного учреждения родителям могут выплатить денежную компенсацию. Лица, признанные инвалидами I, II или III группы, смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Еще один закон, вступающий в силу с 1 сентября, предполагает создание в России единого реестра доноров костного мозга. Кроме того, добровольцам, давшим согласие на трансплантацию, будут положены медицинское обследование, лечение и реабилитация.

Также вступили в силу новые правила выбора управляющей компании. Такое решение должно приниматься общим собранием собственников многоквартирного дома — более чем 50 процентами общего числа голосов собственников помещений. Раньше — лишь четвертью голосов собственников помещений плюс один голос. «Закон исключит потенциальные конфликтные ситуации и затруднит фальсификации», — говорится в карточках.