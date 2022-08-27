Вучич заявил, что Сербия получает российский газ по фантастической цене

Сербия получает российский газ по фантастической цене. Об этом в субботу заявил президент республики Александар Вучич, передает национальный сербский телеканал РТС.

Сербский лидер отметил, что республика потребляет 3,2 млрд кубометров газа в год, из которых 63-64 процента или 2 млрд кубометров составляет российское «голубое топливо». За эти объемы Сербия платит 800 млн евро, что по его словам, является «фантастической ценой». В то же время за оставшиеся 1,2 млрд кубометров по нынешним рыночным ценам Белград вынужден бы был заплатить 4,8 млрд евро.

«Весь сербский бюджет, люди, составляет 13,5 млрд евро. Вы понимаете? Это означает банкрот», — констатировал Вучич.

Вместе с тем он подчеркнул, что, к счастью, сербское руководство предвидело рост цен на газ, хотя и не ожидало, что они достигнут такого уровня уже в августе, и обеспечила необходимые количество энергоносителей, которые размещены в венгерских подземных хранилищах (ПХГ).

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о существовании возможности достижения договоренностей о поставках дополнительных объемов российского газа в Сербию предстоящей зимой в случае возникновения такой необходимости.

В мае Сербия договорилась с Венгрией об использовании ПХГ на территории республики для хранения 500 миллионов кубических метров газа.

В конце мая Вучич сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об основных условиях нового газового контракта, которые предполагает расчет цены на газ по нефтяной формуле, что означает стоимость от 310 до 408 долларов за тысячу кубических метров газа.