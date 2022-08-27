Вучич заявил о новых отзывах признания независимости Косова
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Вучич заявил о новых отзывах признания независимости Косова

Вучич заявил о новых отзывах признания независимости Косова

Еще три государства отозвали признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом в субботу сообщил президент Сербии Александар Вучич, передает национальный сербский телеканал РТС.

«Хотел бы вам сообщить, что в настоящее время в моем столе и столе министра иностранных дел лежат семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешными, как вы можете видеть с четырех (стран отозвавших признание Косова) мы увеличили это количество до семи»

Он также отметил, что более конкретная информация об этом будет сообщена, когда придет время.

По словам Вучича, косовоалбанцы намерены добиваться окончательного признания своей независимости, в чем они опираются на поддержку ведущих стран Запада. При этом в международных организациях Сербия располагает поддержкой большей части государств мира, поэтому Косово не может вступить в Интерпол, ЮНЕСКО и ООН.

Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией. В настоящее время Косово не признают 95 государств, в том числе Россия, Китай и пять стран ЕС (Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр).

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По материалам: pnp.ru

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