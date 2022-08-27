Законы, вступающие в силу с 28 августа

Согласно постановлению Правительства, уполномоченный МФЦ для подачи в суд документов в электронном виде и получения документов из суда может обеспечить в секторах пользовательского сопровождения доступ заявителей к данной системе и информирование о порядке доступа к ней.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2022 № 1457 «О внесении изменения в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Согласно изменениям, одним из приоритетов развития отрасли является «обеспечение безусловной локализации судостроительного производства на территории Российской Федерации». В действующей редакции значится «обеспечение максимальной локализации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2022 № 1454 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации» Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»