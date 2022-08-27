Жена Дмитрия Тарасова отреагировала на обвинения в изменах и эскорте: «Я проживаю нелегкий этап»

Модель и многодетная мама разразилась гневной тирадой. Костенко возмущена поведением подписчиков, которые считают ее неверной женой и предлагают Тарасову сделать детям ДНК-тесты.

Анастасия Костенко снова не смогла сдержать эмоций после шквала хейта, обрушившегося на нее в социальных сетях. По словам 27-летней модели, неугомонные подписчики присылают ей фотографии голых девушек, в которых якобы разглядели ее, обвиняют в изменах мужу и даже эскорте. «Сын от тренера»; «Сделайте ДНК всем детям», «Дубайская ш», — пишут многодетной маме в комментариях и личных сообщениях.

«Последние события выбивают меня из колеи. Я проживаю нелегкий этап в своей жизни, никого не трогаю, не обсуждаю, никак не комментирую. Вчера и сегодня получаю порции негатива, оскорблений, унижений, проклятий и угроз. Опять куча одних и тех же чужих голых фото с порносайтов, которые хотят присвоить мне. Под каждой фотографией извергается вулкан яда. Достали уже, вот реально», — возмущается модель.

Девушка отметила, что поток негатива обрушился на нее после комментария некой публичной персоны. Кто именно высказался о семье футболиста, модель не уточняет.

«Если на вас так влияют новости, то пишите, пожалуйста, главным героям, а не мне. Я не собираюсь нести ответственность за слова, произнесенные не мной. Я отвечаю только за себя и своих несовершеннолетних детей», — продолжает Костенко.

Возможно, речь идет о подруге Ольги Бузовой, Марии Погребняк. Недавно Дмитрий Тарасов обратился к ведущей и своей экс-супруге с предложением о сотрудничестве. Однако деловые отношения не заинтересовали теледиву и она грубо отшила бывшего мужа. За приятельницу вступилась Погребняк. «Реально накипело! Сколько можно пиариться, еще и жена его присоединилась. Хорошо, у детей нет соцсетей», — написала она в блоге.

Это не единственный случай, когда хейтеры стараются внести разлад в размеренную жизнь пары. Ранее 35-летний футболист жаловался на попытки рассорить его с женой. В Сети поползли слухи, что он веселится с неизвестной шатенкой. «Две недели назад мне приписывали любовницу Марину или Марию... Вообще впервые об этом слышу! Меня постоянно хотят поймать на чем-то, хотят испортить отношения в моей семье или просто попиариться», — опроверг спортсмен пустые разговоры.