Звезда «Склифосовского» Якунина: «Муж – Аверину: «Ты гораздо чаще в постели с моей женой, чем я»
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Звезда «Склифосовского» Якунина: «Муж – Аверину: «Ты гораздо чаще в постели с моей женой, чем я»

Звезда «Склифосовского» Якунина: «Муж – Аверину: «Ты гораздо чаще в постели с моей женой, чем я»

Максим Аверин и Анна Якунина дружат больше 20 лет. Они часто снимаются вместе, к примеру, в сериале «Склифосовский», ездят на гастроли со спектаклями. Поклонники подозревают: между коллегами определенно есть нечто большее, чем работа.


Артисты и сами не прочь подогреть пикантные слухи. В прошлом году они опубликовали снимок из загса, заинтриговав поклонников возможной свадьбой. Правда, потом признались, что просто пошутили.

Впрочем, Якунина не отрицает: коллега действительно ей очень дорог. «С Максом дружим Бог знает сколько лет, вместе работаем. Как нам это удалось, сама не знаю», — откровенничала она.

Не против такого тесного общения и супруг Якуниной, хотя иногда шутит на предмет ревности.

«С Авериным за год сыграли сто спектаклей. В постановке на сцене одна кровать. Действие происходит в гостиничном номере. Мы с Максом в кровати лежим с самого начала, в ней же все два часа и проходят. Когда Макс высаживает меня у дома с гастролей, муж все время говорит: «Слушай, ты гораздо чаще проводишь время в постели с моей женой, чем я». А он: «Я сдаю вам девочку на продленку, потому что скоро забирать», — вспоминает актриса в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

53-летняя Якунина дорожит теплыми отношениями с Авериным. Ведь, по ее словам, дружба в актерской среде — редкое явление.

«Не у всех все всегда складывается, поэтому присутствует конкуренция, зависть. К этому надо быть готовым. Это неизбежно. Надо научиться думать о себе, как бы жестоко это ни звучало. Не нужно обращать внимания. Ни черта не добьешься, если будешь думать о ерунде», — считает артистка.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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