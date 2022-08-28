15 фотосравнений, которые наглядно продемонстрируют, как стремительно меняется мир под влиянием времени
Главная супепспособность времени заключается в том, что оно способно изменять и трансформировать всё, к чему прикасается. Настоящее колдовство, не правда ли? На первый взгляд кажется, что его влияние несущественно. Однако позвольте ему как следует поработать в течение нескольких десятков лет, и вы убедитесь в том, что даже хорошо знакомые места преобразились до неузнаваемости. Предлагаем вам взглянуть на несколько фото различных городов и достопримечательностей, чтобы лично оценить эти метаморфозы. Напишите в комментариях, какие изменения впечатлили вас больше всего.
Деревня Позитано, Италия, 1920 и 2022 год
Позитано — визитная карточка всей Италии. Именно эта деревня изображена на обложках многих журналов и путеводителей для путешественников.
Церковь святого Лаврентия в Роттердаме
Город Дана-Пойнт, Калифорния, 1928 и 2022 год
Мейн и Делавэр-стрит, Канзас-Сити, Миссури
Площадь Омония в Афинах, Греция
Потсдамский городской дворец, Германия
Аквариум Бель Айл в Детройте 1900 и 2020 год
Соревнования по гольфу в Сент-Андрус тогда и сейчас
Боднатх, Катманду, Непал, 1960 и 2020
Боднатх — храмовый комплекс, находящийся на окраине Катманду. В его центре находится большая буддийская ступа, а вокруг — тибетские монастыри самых разнообразных школ и направлений. Является самым священным местом в городе.
Сеул, Южная Корея, 1900 и 2021 год
Афины, Греция, 1862 и сейчас
Кабаре «Мулен Руж» в Париже 1900 и 2016
С момента своего существования «Мулен Руж» никогда не гастролировал. Только в 1981 году труппа отправилась в Лондон, чтобы выступить перед королевой Елизаветой II.
Манхэттен в 1851 и сегодня
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Бонус: Съёмки обложки первого и последнего альбома Аврил Лавин на Канал-стрит в Нью-Йорке 2022 и 2002 год
Здесь вы можете посмотреть, что происходит с вещами, если напрочь забыть об их существовании, а потом обнаружить много лет спустя.