15 фотосравнений, которые наглядно продемонстрируют, как стремительно меняется мир под влиянием времени

Главная супепспособность времени заключается в том, что оно способно изменять и трансформировать всё, к чему прикасается. Настоящее колдовство, не правда ли? На первый взгляд кажется, что его влияние несущественно. Однако позвольте ему как следует поработать в течение нескольких десятков лет, и вы убедитесь в том, что даже хорошо знакомые места преобразились до неузнаваемости. Предлагаем вам взглянуть на несколько фото различных городов и достопримечательностей, чтобы лично оценить эти метаморфозы. Напишите в комментариях, какие изменения впечатлили вас больше всего.

Деревня Позитано, Италия, 1920 и 2022 год

Позитано — визитная карточка всей Италии. Именно эта деревня изображена на обложках многих журналов и путеводителей для путешественников.

Церковь святого Лаврентия в Роттердаме

Город Дана-Пойнт, Калифорния, 1928 и 2022 год

Мейн и Делавэр-стрит, Канзас-Сити, Миссури

Площадь Омония в Афинах, Греция

Потсдамский городской дворец, Германия

Аквариум Бель Айл в Детройте 1900 и 2020 год

Соревнования по гольфу в Сент-Андрус тогда и сейчас

Боднатх, Катманду, Непал, 1960 и 2020

Боднатх — храмовый комплекс, находящийся на окраине Катманду. В его центре находится большая буддийская ступа, а вокруг — тибетские монастыри самых разнообразных школ и направлений. Является самым священным местом в городе.

Сеул, Южная Корея, 1900 и 2021 год

Афины, Греция, 1862 и сейчас

Кабаре «Мулен Руж» в Париже 1900 и 2016

С момента своего существования «Мулен Руж» никогда не гастролировал. Только в 1981 году труппа отправилась в Лондон, чтобы выступить перед королевой Елизаветой II.

Манхэттен в 1851 и сегодня

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Бонус: Съёмки обложки первого и последнего альбома Аврил Лавин на Канал-стрит в Нью-Йорке 2022 и 2002 год

Здесь вы можете посмотреть, что происходит с вещами, если напрочь забыть об их существовании, а потом обнаружить много лет спустя.