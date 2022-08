2 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на этой неделе: 22-28 августа

Вадим Карасев





Steam каждую неделю публикует информацию об играх и устройствах, которые принесли ему максимальную выручку. Сегодня была опубликована информация о неделе с 22 по 28 августа.

Ожидаемо, на первом месте остается Steam Deck, который лидирует уже несколько недель. Новое дополнение к Destiny 2 оказалось на второй позиции, а на третьем месте разместилась Total War: Warhammer 3, плюс дополнение к игре заняло 6 строчку. Игра Hogwarts Legacy, на которую тоже открыли предзаказы на минувшей неделе, заняла 9 строчку.

Итого, 2 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе — Total War: Warhammer 3 и NARAKA: BLADEPOINT.

Следующие образом выглядит полный ТОП-10 Steam с 22 по 28 августа:

Steam DeckDestiny 2: Lightfall + Annual PassTotal War: Warhammer 3Marvel’s Spider-Man RemasteredCult of the LambTotal War: Warhammer 3 — Champions of ChaosF1 Manager 2022Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY EditionHogwarts LegacyNARAKA: BLADEPOINT