Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как «Королевство кривых зеркал» разбило актеров

Киношедевр Александра Роу повествовал о том, как пионерка Оля и ее двойник из зазеркалья Яло победили узурпировавших власть богачей и спасли заточенного в Башню смерти Гурда. А вот для актрис, сыгравших близняшек, хэппи-энда не предполагалось… Как, впрочем, и для их коллег.

В советском фильме Роу четко просматривается аллегория на капиталистическое устройство жизни. Король Йагупоп не имел реальной власти, в то время как каждый из его министров-толстосумов правил и при этом был готов отравить конкурентов, лишь бы стать самодержцем. Ну а главное, что только невинные дети могли изобличить ложь в Королевстве кривых зеркал.

История с очевидными подтекстами и четкой моралью сделала исполнительниц главных ролей кумирами школьников, однако не принесла им ни баснословных гонораров, ни многочисленных приглашений в кино. 28 августа «Королевству кривых зеркал» исполняется 59 лет, а мы рассказываем, как сложилась жизнь не только у сестер Юкиных, но и у других актеров сказки.

Ольга и Татьяна Юкины — Оля и Яло

Безумно артистичные девочки выиграли конкурс двойняшек и близнецов в ДК в Кузьминках, после чего их фото попали в руки Александра Роу. Юкиных пригласили на съемки в Крым, так что сестры впервые увидели Черное море. Обе влюбились в исполнителя роли Гурда Андрея Стапрана, в чем никому не признались.

Все это было чудесно, но особых дивидендов не принесло: гонорар в 80 рублей казался каплей в море для звезд сказки, мгновенно ставшей популярной. К тому же поклонники расписывали стены в подъезде Юкиных, что только злило их маму, вынужденную все это отмывать. Кстати, именно родительница запретила Оле и Тане пойти в театральный кружок, считая актерскую профессию неприбыльной и несерьезной. Она же забраковала идею девочек развиваться в теннисе, так как не имела свободного времени, чтобы возить дочек на центральный стадион…

Заскучав по кино, Юкины написали Роу, и тот выделил им небольшие роли в «Морозко». На этом кинокарьера закончилась, ну а после школы девушек настигла суровая реальность: сестрам не удалось поступить в театральный и технический институты. Родители лишь развели руками и отправили дочерей в машиностроительный техникум. С учетом, что в доме еще и постоянно бушевали скандалы, Оля и Таня поспешили съехать: обе выскочили замуж и родили по ребенку.

Раздолье настало, когда сестры устроились в «Интурист», но после распада СССР они лишились и работы, и денег. Ольга развелась и переехала обратно к родителям в Кузьминки, где устроилась в военкомат. Когда умерла мама, Ольга Юкина окончательно разочаровалась в жизни и запила. После двух инсультов она почувствовала, что конец близок, и устроила на свое место Татьяну. Скончалась экранная Оля в 2005-м, от сердечного приступа.

Уход 51-летней сестры подкосил Татьяну Юкину, и она тоже стала злоупотреблять спиртным. Женщина едва передвигалась и страдала повышенным давлением, что вкупе с алкоголем давало ужасный эффект: порой на работу она выходила лишь в среду. Начальство жалело бывшую актрису, тем более что все коллеги знали: ее бьет муж. Когда здоровье окончательно дало сбой, Татьяна Геннадьевна уволилась сама, а через четыре месяца, в марте 2011-го, умерла.

Татьяна Барышева — бабушка близнецов

Карьера актрисы стартовала в 1925-м, и в итоге в фильмографии Барышевой скопилось более 60 ролей. Вот только все они были эпизодическими: и в «Василисе Прекрасной», и в «Подкидыше», и в «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен». Последней работой Татьяны Семеновны на экране стал образ няньки из сказки Роу «Огонь, вода и… медные трубы» — как известно, режиссер предпочитал сотрудничать с проверенными артистами.

Последние годы звезда эпизода провела в одиночестве: овдовев, женщина поселилась в Доме ветеранов кино в Москве. Здесь актриса и скончалась в феврале 1979-го, когда ей было 82.

Анатолий Кубацкий — Йагупоп

Похожая судьба ожидала и Анатолия Кубацкого, прославившегося благодаря сказкам Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Марья-искусница» и «Варвара-краса, длинная коса». После смерти Роу, как и многие тесно сотрудничавшие с режиссером коллеги, актер практически лишился работы. В 80-е он сыграл лишь в эпизоде ленты «Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова», ну а на заре 90-х засветился в «Грехе».

Гораздо больше, чем отсутствие востребованности, артиста волновали личные драмы. 55 лет Кубацкий прожил в браке с супругой Раисой, подарившей ему сына Юлия, и нетрудно догадаться, каким ударом стала для мужчины смерть возлюбленной. Наследник-архитектор уже завел собственную семью, в которой каждый был занят собственными проблемами и работой.

Сидеть дома в одиночестве было невыносимо, так что артист оставил квартиру Юлию, а сам в 1995-м перебрался в Дом ветеранов кино. Надежды на то, что о нем вспомнят и позовут на съемки, быстро угасли, а сам пенсионер не хотел навязываться современным режиссерам. В итоге последние годы он провел в окружении чужих людей, среди которых почти не осталось актеров, а значит, и с общими темами для разговоров имелись трудности. Скончался Кубацкий в 93, за пару дней до Нового 2002 года.

Андрей Стапран — зеркальщик Гурд

Стапран — один из немногих ныне живых артистов «Королевства кривых зеркал». На посвященных кинематографу сайтах актеру до сих пор пишут лестные отзывы, ведь небольшая, но яркая роль Гурда оставила след в сердцах зрителей. Но чем же Андрей занимался после триумфа сказки?

Как и Юкины, на экране он появился в «Морозко». Образ попрошайки стал для актера последним в художественном кино, а вот в документалке про сказку он появился в 2017-м. Известно, что артист окончил режиссерский факультет ВГИКа, занялся научпопом, а в 2015-м снял фильм «Совесть человеческая — Чернобыль». По информации СМИ, Стапран счастливо женат, а в декабре отметит 75-летний юбилей.

Тамара Носова — тетушка Аксал

Актриса и ее сестры выросли в детдоме. Спустя 30 лет отец, отказавшийся от девочек на фоне переживаний из-за смерти жены, попытался восстановить общение, но гордая Тамара отвергла его. К счастью, Носовой повезло с приемной семьей, поддерживавшей ее стремление учиться в театральном.

«Карнавальная ночь» и «Здравствуйте, я ваша тетя» сделали актрису узнаваемой, а ведь она едва не отказалась от карьеры ради любви: дипломат Олег Малинин увез девушку в Австрию и запретил ей сниматься. Заскучав по работе, Носова сделала выбор в пользу профессии, а на площадке в Ялте встретила Юрия Боголюбова.

Отношения разрушились из-за влияния отца артиста: потенциальная невестка не умела вести быт и не хотела детей, что казалось мужчине неприемлемым. А вот писателю Виталию Губареву было плевать на то, что Тамара — неряха и не умеет варить борщ: сценарист посвятил Носовой «Королевство кривых зеркал», а потом обеспечил ее ролью в сказке «В тридевятом царстве». Несмотря на роскошные подарки, через шесть лет союз распался.

Поговаривали, что причиной разрыва стала ревность писателя к артисту и режиссеру Николаю Засееву. По иронии судьбы, актеры снова столкнулись в Одессе, после чего действительно закрутили роман длиной в семь лет. Вот только Засеев был женат и не смог бросить маленькую дочку. Возможно, все бы сложилось иначе, если бы Тамара не перенесла два выкидыша…

Николай продолжал любить Носову и приглашал ее на съемки в каждый свой фильм, но гордая женщина отказывалась. После развода Засеев попытался возобновить роман, однако актриса дала ему от ворот поворот. Ее одиночество усугубилось невостребованностью и смертью матери. После этого события некогда яркая и жизнерадостная артистка замкнулась в себе и погрузилась в страшную нищету: питалась в столовой для малоимущих, а потом и на помойке.

Соседи забили тревогу, когда пенсионерка перестала выходить из дома. Оказалось, актрису сразил инсульт. Свидетели были шокированы, увидев разруху в квартире звезды: по лежавшей на полу женщине бегали крысы, рядом возились тараканы…

Неожиданно на горизонте возник некий родственник, устроивший Тамару Макаровну в платную клинику. Кратковременное улучшение быстро закончилось, и в марте 2007-го 79-летняя Носова умерла. Ну а племянник, как и подозревали коллеги, оказался самозванцем, охотившимся за квартирой звезды.

Андрей Файт — главнейший министр Нушрок

Актер был вторым сыном занимавшегося политикой врача Андрея Фейта. Увлекшись искусством в кружке имажинистов, будущий Нушрок слегка видоизменил немецкую фамилию, став Файтом. Он писал картины, музыку и стихи, даже издал собственный сборник. Определиться с профессией Андрею помогло участие в постановке приятеля: получив образование инженера воздушного флота, наш герой окончил Государственный институт кинематографии.

С середины 20-х актер начал сниматься, а впоследствии заслужил звание главного злодея советского кино, ведь постоянно играл шпионов, вражеских офицеров и колдунов. «Молодая гвардия», «Бриллиантовая рука», «Огонь, вода и… медные трубы» — где только не засветился артист за полувековую карьеру.

За кадром Файт совсем не напоминал экранного антагониста. Образованный, талантливый и аристократичный, артист пользовался успехом у поклонниц, однако женился лишь дважды. С Галиной Кравченко актер провел два года, ну а через несколько лет после развода встретил Марию Брилинг. Вторая супруга подарила звезде сына Юлия, который стал режиссером.

До преклонных лет Андрей Андреевич оставался подтянутым и активным мужчиной, даже выполнял многие трюки на площадке без помощи каскадеров. Здоровье подвело его лишь после 70: по окончании съемок фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» актер умер из-за проблем с сердцем.

Лидия Вертинская — Анидаг

Лидия Циргвава имела грузинские корни, но родилась в Харбине, так как ее бабушка и дедушка осели в Китае. В 17 девушка уже работала в пароходной конторе, и неизвестно, как бы сложилась ее судьба, если бы не встреча в Шанхае с Александром Вертинским. 51-летнего артиста мать Лидии считала неподходящей партией, однако влюбленная брюнетка и слушать ее не желала.

В 19 Лидия вышла замуж за певца, а через год уехала с ним в Россию, где родила дочерей Марианну и Анастасию. По настоянию супруга наша героиня поступила в художественный институт. Еще до окончания учебы Лидию Вертинскую заметил режиссер Александр Птушко: нестандартная красота женщины пришлась как нельзя кстати для роли птицы Феникс в «Садко».

Она не собиралась становиться актрисой, но все же согласилась сняться еще в четырех картинах, включая «Дон Кихота» и «Королевство кривых зеркал». В 34 художница овдовела, а так как несовершеннолетним дочкам назначили маленькую пенсию по потере кормильца, была вынуждена зарабатывать на хлеб продажей пейзажей.

Больше замуж артистка не выходила, ведь никто не мог заменить ей Вертинского. Лидия Владимировна прожила долгую жизнь, но в последние годы сильно болела. Недуги оборвали ее судьбу 31 декабря 2013-го.

Вера Алтайская — Асырк

В молодости актриса считалась настоящей красавицей, хотя маленькие зрители вряд ли в это поверят: на экране Вера Алтайская перевоплощалась в дочь Бабы-Яги, мачеху из «Морозко» и коварную Асырк. Не укладывается в голове и тот факт, что Алтайская была замужем за Принцем из «Золушки» — Алексеем Консовским.

Поговаривали, что актеры не сошлись характерами, а после развода Консовский забрал дочку у матери. Вторая супруга экранного принца говорила о взрывном темпераменте Алтайской и ее любви к выпивке. Однако знакомые утверждали, что страдала Вера не от алкоголизма, а от наследственных недугов. В любом случае, артистки не стало в 59.

Трагически сложилась и судьба дочери Алтайской и Консовского: у Светланы не ладились ни карьера, ни личная жизнь. Девушка подсела на алкоголь, а по другим слухам — и на наркотики. Также у Светы имелись серьезные проблемы с психикой, но периода ее помешательства звездный папа не застиг: умер в 1991-м. Наследницы же не стало спустя три года.

Аркадий Цинман — наиглавнейший министр Абаж

В школьные годы Цинман посещал театральный кружок, однако профессию решил выбрать практичную: отучился на электрика. Судьбу не обманешь, и в итоге Аркадий попал во МХАТ, где, помимо починки проводки, занимался наблюдением за артистами. Нащупав призвание, мужчина получил актерское образование и начал играть в различных учреждениях.

С середины 40-х артист уже вовсю снимался в эпизодах: «Каменный цветок», «Анна Каренина», «Золотые рога». В 80-м актер тихо ушел из кино, а спустя пять лет так же незаметно ушел и из жизни: сердце 76-летнего мужчины остановилось.

Иван Кузнецов — кучер Бар

До актерства Кузнецов работал механиком на параходе, ну а после окончания Ленинградского техникума сценических искусств начал сниматься в кино. «Семеро смелых», «Сверстницы», «Небесные ласточки» — артист превратился в мастера эпизода, что его вполне устраивало. От природы скромный, Иван Николаевич не ходил к режиссерам на поклон, тихо жил в коммуналке вместе с женой и двумя детьми, а свободное время проводил в деревне.

Проблемы со здоровьем настигли актера в 1973-м: врачи чудом успели откачать мужчину, перенесшего инсульт. После приступа Кузнецов прожил еще три года.