Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы остаться на Дом-2
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы остаться на Дом-2

Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы остаться на Дом-2

Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы остаться на Дом-2
Фиктивные отношения Алексея Безуса и Екатерины Гориной явно смогли вдохновить Тиграна Салибекова на схожий поступок... Алексею Безусу не оставалось ничего другого, кроме как согласиться на отношения с Екатериной Гориной. И, как оказалось, этот его поступок вдохновил на подобное поведение и Тиграна Салибекова.

Как оказалось, Татьяна Репина отнеслась с пониманием к новому увлечению Алексея Безуса. Интересно, она совсем не опасается никаких негативных последствий для себя от этого фиктивного романа?

Однако беспокоиться тут стоит скорее Екатерине Гориной, ведь жить за счёт своих избранниц любит не только Артур Николайчук, но и Безус. Недалеко от него ушёл и Тигран Салибеков, который стал присматриваться к маме Клавдии Безверховой — Наталье. Не просто так девушка говорит, что Тигран решил на одну ночь стать её отчимом.

Интересно, теперь Алексей и Тигран будут соревноваться за то, кому меньше доверяют зрители Дом-2? Или они действительно строят отношения только ради того, чтобы их не отправили за ворота и к своим избранницам они совершенно ничего не испытывают? Как же обстоят дела на самом деле?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний благоприятный день лета
Венера в оппозиции с Сатурном 28 августа 2022 года: последний
Сергей Никоненко о Хаматовой: «Немного закачало — и тут же рассыпалась. Ну, Бог с ней. Вернее, черт»
Сергей Никоненко о Хаматовой: «Немного закачало — и тут же
Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"
Кировская область будет сотрудничать с "Туризм.РФ"
В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак
В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак
Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
Власти Японии рассмотрят налоговые послабления для криптостартапов
Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы остаться на Дом-2
Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы
Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на Xbox в сентябре
Симулятор варщика пива Brewmaster: Beer Brewing Simulator выходит на
Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер поделился милым видео
Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер
Композитор Starfield: о масштабах игры, сюжете и ее отличиях от прошлых игр Bethesda
Композитор Starfield: о масштабах игры, сюжете и ее отличиях от
Сооснователь Polygon запустил фонд на $50 млн для инвестиций в Web3-проекты
Сооснователь Polygon запустил фонд на $50 млн для инвестиций в
Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене
Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию

Топ на сегодня

Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Основатель Synthetix предложил ограничить эмиссию токенов 300 млн SNX
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила точку в отношениях
Кристина Бухынбалтэ заявила, что не любит Ваню Барзикова и поставила
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Клаудия Шиффер: архивные фото топ-модели (15 фото)
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Младшая дочь Стива Джобса впервые появилась на обложке глянца
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится, но заработать не получится!»
Погребняк наехала на Тарасова: «Теперь и жена твоя на Оле пиарится,

Еще по теме

Сестры Колисниченко вернулись на Дом-2 защищать Белую
Салибекова хочет, чтобы экс-супруг от неё отстал
Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова
По словам Юлии Салибековой, её дети не одобряют похождения Тиграна на Дом-2