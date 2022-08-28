Алексей Безус и Тигран Салибеков согласны на кого угодно, лишь бы остаться на Дом-2

Вадим Карасев

Алексею Безусу не оставалось ничего другого, кроме как согласиться на отношения с Екатериной Гориной. И, как оказалось, этот его поступок вдохновил на подобное поведение и Тиграна Салибекова.Как оказалось, Татьяна Репина отнеслась с пониманием к новому увлечению Алексея Безуса. Интересно, она совсем не опасается никаких негативных последствий для себя от этого фиктивного романа?Однако беспокоиться тут стоит скорее Екатерине Гориной, ведь жить за счёт своих избранниц любит не только Артур Николайчук, но и Безус. Недалеко от него ушёл и Тигран Салибеков, который стал присматриваться к маме Клавдии Безверховой — Наталье. Не просто так девушка говорит, что Тигран решил на одну ночь стать её отчимом.Интересно, теперь Алексей и Тигран будут соревноваться за то, кому меньше доверяют зрители Дом-2? Или они действительно строят отношения только ради того, чтобы их не отправили за ворота и к своим избранницам они совершенно ничего не испытывают? Как же обстоят дела на самом деле?