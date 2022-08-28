Алёна Опенченко и Михаил Козлов решили отпраздновать три месяца отношений не на Поляне
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Алёна Опенченко и Михаил Козлов решили отпраздновать три месяца отношений не на Поляне

Алёна Опенченко и Михаил Козлов решили отпраздновать три месяца отношений не на Поляне
По какой-то непонятной причине Алёна Опенченко и Михаил Козлов приняли решение отметить три месяца своих отношений в гордом одиночестве в баре, а не в кругу участником Дом-2.
 В настоящий момент Алёна Опенченко искренне рада, что она встречается с Михаилом Козловым вот уже три месяца. Не просто так девушка ранее заявляла, что считает его лучшим мужчиной на телестройке.

Учитывая тот факт, что Алёна Опенченко очень ненасытная особа, даже странно, что избранник не во всём устраивает и она строит большие планы на будущее с ним. И всё складывается удивительно хорошо, ведь Михаил уже познакомил её с сестрой и мамой, да и сам успел получить одобрение от бабушки Алёны.

И тем удивительнее, что отметить значимую дату они решили не на Поляне Дом-2, вместе с другими участниками, а вдвоём в обычном баре.

И тут становится не понятно: у пары нет друзей среди участников Дом-2 или Алёна и Миша просто не хотят принимать участие в шумных вечеринках, которых после изменения формата съемок и без того осталось немного. Интересно, насколько долго этим двоим удастся продержаться без скандалов и ссор?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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