Алла Пугачева призналась, чем займется в России
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Алла Пугачева призналась, чем займется в России

Алла Пугачева призналась, чем займется в России
Певица Алла Пугачева сделала признание. Неожиданное возвращение Примадонны на Родину после полугодичного пребывания в Израиле и Латвии стало для всех неожиданностью. У Аллы Борисовны большие планы на осень. 73-летняя певица покинула страну в феврале — с мужем Максимом Галкиным и детьми Пугачева улетела в Израиль. Алла Борисовна сразу пояснила, что за границей она планирует отдыхать и проходить лечение, мол, никакой эмиграции. Тем не менее, многие не надеялись на скорое возвращение звезды, ведь супруг артистки неоднократно высказывался против проходящей на Украине спецоперации и критиковал действия правительства. Но сегодня стало известно, что Примадонна все же вернулась в Москву — как и обещала еще весной, к сентябрю. Одной из причин приезда стала необходимость подготовить детей Лизу и Гарри к третьему классу школы. Директор Пугачевой также пояснила, что та прилетела «давно и надолго». На вопрос журналистов, чем она займется сейчас, Алла Борисовна лаконично ответила: «Порядок буду наводить. В моей голове, в вашей голове».
Некогда друг семьи, музыкальный критик Сергей Соседов, ранее уверял, что Пугачева скоро вернется домой. «Вы думаете, если бы Алла Борисовна пела патриотические песни, она не могла бы уехать? Ей все равно где быть, она пенсионерка — давно не поет, не выступает, ее творчество закончено. Она могла бы остаться и в России, но… что бы изменилось, если бы она была тут, а не в Израиле?! Ничего бы не изменилось решительно. Может быть, она поддержала Макса, а заодно поехала на лечение. Но Пугачева вернется, я в этом абсолютно убежден. Не знаю, приедет ли Галкин, но она точно не останется в Израиле. Приедет осенью или когда-то еще...» — высказался 54-летний журналист. А вот для пародиста и мужа певицы въезд в страну вряд ли возможен. Галкин за полгода сделал ряд резких заявлений — и в блоге, и на своих концертах. «Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину», — к примеру, сказал на одном из своих выступлений комик.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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