Алла Пугачева собирается пасть в ноги олигархам, чтобы заработать

Певица Алла Пугачева хочет заработать на безбедную жизнь Галкину и детям. Концертный директор певицы Аллы Пугачевой подтвердил, что Примадонна отечественной эстрады вернулась в Москву. Он заметил, что звезда приехала в столицу давно. Правда, точные сроки возвращения не озвучил, сообщает МК.ru.В то же время концертный директор не подтвердил, что Примадонна будет в ближайшее время выступать перед олигархами, чтобы подзаработать. «Концертов пока не планируем», - заявил он. Напомним, что первым о возвращении Аллы Пугачевой объявил ее давний друг дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал видео, как Примадонна выходит из автомобиля.