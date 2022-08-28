Алла Пугачева собирается пасть в ноги олигархам, чтобы заработать
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Алла Пугачева собирается пасть в ноги олигархам, чтобы заработать

Алла Пугачева собирается пасть в ноги олигархам, чтобы заработать
Певица Алла Пугачева хочет заработать на безбедную жизнь Галкину и детям. Концертный директор певицы Аллы Пугачевой подтвердил, что Примадонна отечественной эстрады вернулась в Москву. Он заметил, что звезда приехала в столицу давно. Правда, точные сроки возвращения не озвучил, сообщает МК.ru.
В то же время концертный директор не подтвердил, что Примадонна будет в ближайшее время выступать перед олигархами, чтобы подзаработать. «Концертов пока не планируем», - заявил он. Напомним, что первым о возвращении Аллы Пугачевой объявил ее давний друг дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал видео, как Примадонна выходит из автомобиля.  
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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