Алла Пугачева: «Возвращение блудной дочери. Я отдыхала, лечилась, чего мне плохо выглядеть?»

Возвращение Аллы Пугачевой прогрохотало на всю страну. Примадонна шесть месяцев провела за границей, а вчера появилась в бутике своего друга, дизайнера Игоря Гуляева.

Обсуждения громкого события не утихают. Многие медийные личности уже дали свои комментарии по этому поводу. Так, Никас Сафронов не увидел ничего предосудительного в приезде именитой певицы на родину. А Тамара Семина и Наталья Сенчукова возмущены до глубины души.

Сама теледива продолжает подкидывать дрова в костер. На одном из видео, сделанных в магазине одежды, Пугачева ехидно ответила девушке, которая ее снимала.

«Возвращение блудной дочери прямо. У меня кончился отпуск, чего мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась», — говорит 73-летняя Алла Борисовна.

Муж Примадонны остался за границей. Он дает концерты для русскоязычной публики в странах СНГ и Европы. Во время выступлений Галкин постоянно отпускает шуточки в адрес жителей нашей страны. А недавно заявил, что государственные награды для него ничего не значат.

46-летний Максим Галкин пока не заявлял о своем желании вернуться в Россию. Никас Сафронов предположил, что любовь на расстоянии может завершиться расторжением брака. «Уехал и уехал, подумаешь. А то, что он муж Пугачевой — ну и что? Мало ли кто ее муж, она пять раз выходила замуж. И может, еще выйдет!», — заключил он. Существуют ли разногласия в размеренной жизни супругов точно неизвестно. Однако последние видео Максима Галкина заставляют предполагать, что сейчас звезда вернулась из Латвии одна.