Американские ученые придумали способ выращивать новую печень внутри человека
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Американские ученые придумали способ выращивать новую печень внутри человека

Американские ученые придумали способ выращивать новую печень внутри человека

Американская компания LyGenesis решила заняться проблемами людей с тяжелыми заболеваниями печени, которым не подходит трансплантация. Метод исследователей предполагает выращивание нового органа в теле пациента.

Технология пока опробована только на мышах и свиньях, но в ближайшие недели начнется тестирование и на человеке. В Бостоне уже нашелся доброволец, который согласился на экспериментальное лечение.


Ученые из компании рассказали, как именно работает их метод. Они брали животных с тяжелыми заболеваниями и помещали в их лимфатические узлы клетки печени, из которых постепенно формировался новый здоровый орган и помогал больному.

В случае успеха испытаний на людях это станет настоящей революцией в медицине. Ученые считают, что с помощью одного донорского органа можно будет вырастить 75 новых и излечить столько же человек.

Это особенно важно для людей в терминальной стадии заболевания, потому что они часто не имеют права на трансплантацию. Если они в очень плохом состоянии, то они просто не переживут операцию. Однако даже операбельным пациентам часто может просто не хватить лишней донорской печени.

Однако есть и плохие новости: ждать результатов придется долго, поэтому начинать злоупотреблять алкоголем не рекомендуется. Испытания закончатся примерно через два года, но ученые полны оптимизма и надеются на хорошие результаты.

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По материалам: uposters.ru

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