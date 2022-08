Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ

Разработчик криптовалютного миксера Tornado Cash Алексей Перцев ранее работал в компании, связанной с Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ). Об этом сообщает Fortune со ссылкой на отчет аналитической компании Kharon.

Today @FortuneMagazine featured Kharon’s recent piece on the sanctioned #cryptocurrency mixer #TornadoCash and how its developer — Alexey Pertsev — once worked for a company that was designated for providing support to #Russia’s FSB.https://t.co/p2Uy96Z5GO