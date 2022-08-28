Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ
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Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ

Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ


Разработчик криптовалютного миксера Tornado Cash Алексей Перцев ранее работал в компании, связанной с Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ). Об этом сообщает Fortune со ссылкой на отчет аналитической компании Kharon.



8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов. По данным ведомства, с момента создания сервиса в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Часть средств связана с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group.


12 августа правоохранители Нидерландов арестовали разработчика Tornado Cash по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через миксер. Позднее стало известно, что речь идет о 29-летнем Перцеве.


Действия властей вызвали резонанс в глобальном криптосообществе, обеспокоенном атакой на сферу ПО с открытым исходным кодом. В Амстердаме прошел митинг в поддержку Перцева, в защиту разработчиков Tornado Cash выступил основатель Cardano Чарльз Хоскинсон.


Однако эксперты по национальной безопасности полагают, что общественность не располагает полной информацией о причинах санкций со стороны правительства США, отмечает издание.


Согласно отчету Kharon, миксер использует ПО, разработанное зарегистрированной в штате Делавэр корпорацией TraxSec. Перцев является ее основателем и CEO.


В 2017 году он работал специалистом по информационной безопасности и смарт-контрактам в ООО "Цифровая безопасность". В 2018 году Министерство финансов РФ обозначило фирму, как оказывающую материальную и техническую поддержку ФСБ с 2015 года.


"Этот парень работал [в “Цифровой безопасности”] и сам проводил тесты на преодоление. А затем Минфин обозначил компанию как содействующую ФСБ во взломах", — сказал вице-президент по исследованиям Kharon Ник Гротаус.


По словам старшего научного сотрудника "Центра новой американской безопасности" Алекса Зердена, факты "открывают большие проблемы с доверием к разработчикам Tornado Cash".


"Это довольно глубинная информация, которая объясняет, почему правительство США и голландские власти предприняли определенные действия", — добавил он.


Данные от Kharon резко контрастируют с реакцией криптосообщества, предполагающего только "недобрые намерения властей", отметил Зерден. 


26 августа 2022 | 13:02Апдейт:

Жена разработчика Ксения Малик в комментарии CoinDesk опровергла его причастность к российскими спецслужбами.


«Алексей [Перцев] никогда не был связан с ФСБ РФ и подобными организациями. Мы переехали в Нидерланды в надежде на спокойную, стабильную и свободную жизнь», — подчеркнула она.


Ранее в отраслевой правозащитной организации Coin Center заявили, что OFAC превысило полномочия в случае санкций против миксера. CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл назвал действия регулятора антиконституционными и нарушающими право граждан на конфиденциальность.


Конгрессмен Том Эмер написал письмо министру финансов США Джанет Йеллен, в котором потребовал объяснений касательно ограничений в отношении Tornado Cash. 


"Есть множество причин, обоснований и уважения к тому, как OFAC должно определять [санкционные] предприятия", — считает Зерден.


Гротаус признал, что выводы Kharon не доказывают какой-либо основополагающий мотив действий регулятора против Tornado Cash.


"Представляется, что есть более сложная и комплексная картина, распутать которую потребует больше времени", — заключил он.


Напомним,  в мае OFAC внесла в санкционный список криптомиксер Blender, что не вызвало заметной реакции сообщества.

# Экономика tornado cash, санкции, новости
По материалам: ForkLog

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