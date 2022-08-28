Авиадебоширов свяжут нейлоновыми ремнями

Специальные средства сдерживания появятся в арсенале бортпроводников с 1 сентября

Уже осенью на вооружение бортпроводников поступят нейлоновые ремни и пластиковые наручники. Перечень спецсредств для успокоения разбушевавшихся пассажиров содержится в постановлении Правительства, которое вступает в силу 1 сентября.

Наручники вместо полотенец

Редкая неделя обходится без сообщений об очередном инциденте на борту самолета. За примерами далеко ходить не надо — не далее как 28 июля с рейса Москва—Хабаровск сняли 58-летнего мужчину, который вставал с места, кидался пластиковыми стаканчиками и пытался в полете открыть аварийный люк.

Как позже передал ТАСС со ссылкой на МВД России, неадекватный пассажир находился одновременно под действием и алкоголя, и наркотиков. А 20 апреля «Известия» сообщали о том, что другой мужчина и вовсе умудрился развернуть самолет, летевший из Нарьян-Мара в столицу: едва воздушный борт оторвался от земли, дебошир попытался напасть на бортпроводников и пилотов. В этом случае медосвидетельствование также показало тяжелое алкогольное опьянение.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») в беседе с «Парламентской газетой» отметил, что «идеологический смысл законопроекта обязательно будет достигнут».

«Прежде бортпроводники в подобных ситуациях были вынуждены использовать подручные средства — полотенца, рубашки и так далее, — констатировал парламентарий. — С 1 сентября, имея в своем арсенале те же пластиковые наручники, они будут максимально оперативно и профессионально их применять, чтобы избежать опасных или вовсе трагических инцидентов».

На вопрос о том, смогут ли бортпроводники — в основном молодые девушки — противостоять пьяному дебоширу, даже имея при себе ремни и наручники, Анатолий Выборный также ответил утвердительно. Хотя и не исключил, что в ряде случаев им может понадобиться помощь.

«Практика показывает, что неравнодушные пассажиры тоже подключаются к усмирению дебоширов, — заключил парламентарий. — Потому что каждый желает для себя комфорта и безопасности. Кроме того, сами бортпроводники вовсе не так беззащитны. Это подготовленные сотрудники, которые проходят в том числе специальные курсы самообороны».

Борьба и профилактика

В свою очередь, сами представители отрасли предложили Правительству также обратить внимание на вопросы профилактики авиадебошей. Об этом «Парламентской газете» заявила президент независимого профсоюза РОО «Шереметьевский профсоюз бортпроводников» Илона Борисова.

Кроме того, отметила Илона Борисова, серьезно сократить количество дебошей мог бы элементарный запрет на провоз алкоголя, купленного в duty-free, в ручной клади. «Не всегда бортпроводник может сразу отследить выпивающих пассажиров, — заключила президент шереметьевского профсоюза. — Обычно это удается сделать только постфактум, когда человек уже выпил. Ну а для того, чтобы отсекать уже выпивших пассажиров, достаточно было бы простого тестирования перед посадкой. Чтобы человек элементарно подул в трубочку, как при проверке ДПС, — и если количество алкоголя в его крови превышает заранее установленный уровень промилле, не допускать к полету.