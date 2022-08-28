Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц посетили мероприятие в честь нового мороженого Wendy's

Вадим Карасев

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц посетили мероприятие, посвященное новому клубничному мороженому Strawberry Frosty сети фастфуда Wendy's.

Чтобы соответствовать тематике вечера, который проходил в Лос-Анджелесе 27 августа, пара нарядилась в парную одежду преимущественно нежно-розового цвета.









Перед фотографами знаменитости вели себя раскованно, обнимались и обменивались поцелуями. На гастровечеринке также присутствовали брат Николы Уилл и его возлюбленная, модель Кения Кински-Джонс.





Бруклин Бекхэм, Кения Кински-Джонс, Никола и Уилл Пельтц





Напомним, что Бекхэм и Пельтц сыграли свадьбу в апреле 2022 года после нескольких лет отношений. По слухам, организация торжества спровоцировала вражду дочери миллиардера Нельсона Пельтца со свекровью. Одной из главных причин предполагаемого раздора называют то обстоятельство, что Никола предпочла пойти к алтарю в платье Valentino Couture, а не бренда Виктории Бекхэм.

Ольга Петелина