Бузова расскрыла причины расставания с Тарасовым

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в декабре 2016 года после 3 лет брака. Артистка тяжело переживала разрыв, уверяя подписчиков, что супруг ее предал, изменил и бросил. Она долгое время не могла поверить мужчинам и предпочитала посвящать всю себя работе. Известно, что Дмитрия Тарасова Ольга так и не простила. И недавно она ответила почему.

На днях Тарасов запустил новый, как он сам утверждает выгодный, проект. Все 6 лет футболист не общался с бывшей женой, а тут решил возобновить общение, предложив экс-супруге сотрудничество. Это задело Олю до глубины души, ведь она до сих пор сильно обижена и даже слышать ничего не хочет про некогда любимого человека.

Бузова не стала скрывать отношение к Тарасову и написала откровенное послание в личном блоге. Естественно, что при этом она обратилась к своему бывшему.





Ольга напомнила, что все 6 последних лет Дмитрий «открещивался» от нее и от любви с ней, говорил, что она была огромной ошибкой в его жизни. Также Тарасов, якобы, взламывал телефон, публиковал очень личные видео и фотографии, проплачивал публикации в СМИ, которые порочили ее честь и достоинство. При этом изменил именно он, и он же ушел из семьи, оставив Ольгу в полном отчаянии.

Но самое главное, что Дмитрий отобрал у Ольги подаренную им ранее машину, выгнал из дома, куда она вложила «любовь, душу, деньги». А ранее он поступил еще хуже.





«Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда не могла ходить после сложнейшей операции, благодаря которой мы могли стать родителями», - в отчаянии пишет артистка.

К слову, Ольга постоянно говорит об измене мужа. Многие предполагают, что любовницей футболиста на тот момент была именно Анастасия Костенко, нынешняя жена. Но супруги сей факт отрицаюти говорят, что начали встречаться только тогда, когда оба были свободны.