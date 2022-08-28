Чарльз Хоскинсон назвал ориентировочную дату активации Vasil в основной сети Cardano
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Чарльз Хоскинсон назвал ориентировочную дату активации Vasil в основной сети Cardano

Чарльз Хоскинсон назвал ориентировочную дату активации Vasil в основной сети Cardano


Разработчики Cardano проводят «обширное тестирование» обновления Vasil. Хардфорк планируют активировать «когда-то в сентябре», заявил основатель проекта Чарльз Хоскинсон. 



По его словам, команда нашла ряд ошибок в коде, которые ей предстоит исправить. Хоскинсон подчеркнул, что конкретные сроки активации зависят в том числе от действий торговых платформ.


«Следующим важным шагом станет привлечение криптовалютных бирж. [...] Когда три-пять крупнейших платформ обновят свои системы, будет назначена дата хардфорка», — объяснил он.


Основатель проекта отметил, что поддержка крупных игроков позволит «подтолкнуть» остальных участников рынка к принятию обновления.


Vasil включает четыре предложения по улучшению сети Cardano, ориентированные на снижение транзакционных комиссий и повышение безопасности сети. Обновление также упростит взаимодействие со смарт-контрактами.


Изначально хардфорк планировали активировать в конце июня 2022 года, однако затем дату перенесли на следующий месяц.


В июле разработчики Cardano активировали обновление в тестовой сети.


Напомним, в том же месяце команда проекта вновь перенесла дату хардфорка. Шаг объяснили желанием убедиться, что все стороны процесса готовы к обновлению.

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По материалам: ForkLog

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