Чем опасен ретроградный Сатурн: для каких знаков зодиака эта планета приготовила шоковую терапию

Сатурн – это планета, которая проверяет на прочность кармическую составляющую человека. В этот промежуток времени придется вспомнить все прошлые грехи и попытаться их исправить. Для этого понадобится особая решительность, настойчивость и серьезность. Читайте далее, для каких знаков зодиака ретроградный Сатурн приготовил шоковую терапию.

Кто попадет под влияние ретроградного Сатурна

Многим придется встретиться со своими страхами и научиться бороться с ними. Особенно следует подготовиться людям, которым исполнилось 30 или 60 лет, потому что на них будет направлена основная масса влияния Сатурна. Нужно помнить, что человек в этот промежуток времени может столкнуться с некоторыми ограничениями, чтобы в будущем стать лучше и выйти на новый уровень.

Тяжело будет Водолеям: им придется пережить различные испытания и разочарования в собственных силах. Но не стоит сильно беспокоиться, потому что в будущем все станет лучше, все хорошие качества человека начнут преобладать над негативными.

Не все люди могут одинаково ощущать транзит ретро-Сатурна. В основном почувствуют его на себе те, у которых в натальной карте расположены планеты, находящиеся под влиянием ретроградного Сатурна.

«У кого в натальной карте есть напряженные аспекты личных планет с транзитным ретро-Сатурном, будут ощущать его негативное влияние сильнее, и по темам того дома натальной карты, где проходит Сатурн», — добавила эксперт.

На что именно влияет ретроградный Сатурн

Сатурн является символом долга, терпения, ответственности, а также одиночества. В этот промежуток времени необходимо отказаться от различных жизненных тягот, а также разрешить проблемы, связанные с влиянием этой звезды. Мысли и определенные черты характера могут оказаться на втором плане, а на первый выйдет несвойственный человеку темперамент.

Планета может двигаться в разных направлениях, к примеру, по прямой и ретроградной траектории, то есть в обратную сторону. На самом деле это просто иллюзия, которая создается вследствие того, что планета сбивается с пути.