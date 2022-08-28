"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине
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"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине

"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине

Энергетический кризис в Европе может достигнуть масштабов настоящего "Армагеддона" в связи с резким ростом цен на электроэнергию вследствие ситуации на Украине, сообщает британский телеканал Sky News.

Самыми уязвимыми перед кризисом становятся необеспеченные слои населения.


"Это кризис самых бедных домохозяйств в нашем обществе, которые столкнутся зимой с Армагеддоном. Только правительство может вмешаться и убедиться, что это не приведет к катастрофе этой и следующей зимой", - уверен Адам Скорер, исполнительный директор благотворительной организации National Energy Action, занимающейся проблемой топливной бедности.

Телеканал отмечает, что в Британии уже сейчас более 30% домохозяйств испытывают проблемы с оплатой коммунальных счетов, а к январю 2023 года их доля может вырасти до 50%. Эксперты предрекают рост числа смертей от холода этой зимой в Соединенном Королевстве, в целом они оценивают положение в стране как одно из самых тяжелых в Европе. В качестве основной причины сложившейся ситуации на Западе называют действия России на Украине, следствием которых стало введение беспрецедентных антироссийских санкций, сильнейшим образом ударивших по мировому рынку энергоносителей.

Оказавшаяся в критической ситуации Британия после отказа от российских энергоносителей вынуждена закупать их через третьи страны. На фоне громких заявлений о полном прекращении импорта углеводородов из России королевство нарастило ввоз продукции бельгийских НПЗ, не имеющих собственной ресурсной базы. Британские эксперты уверены, что таким образом Лондон скрывает реальную страну происхождения потребляемых энергоносителей.

В Польше опасаются дефицита продовольствия

Примечательно, что термин "Армагеддон" практически одновременно с британскими начали употреблять и польские СМИ. В частности, в издании Polityka с таким заголовком вышла статья, автор которой, Джоанна Солска, обращается к местным властям с вопросом о том, что поляки будут есть в ближайшее время. Журналистка упрекает политиков, которые должны обеспечивать продуктовую безопасность страны, в том, что они не задумываются о последствиях своих разрушительных действий для населения.

"Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране. В магазинах может закончиться сыр, мясо и напитки, а скотобойни прекратят забирать животных у фермеров. Если правительство не проснется, нам грозит "Армагеддон", - пишет Солска.

Она отмечает, что и премьер Матеуш Моравецкий, и его заместители Генрик Ковальчик и Яцек Сасин "похоже, поражены этим и замерли в ступоре". В статье приводятся слова вице-президента компании-производителя азотных удобрений Grupa Azoty Puławy Яцека Янишека, который заявил, что "вся Европа, занимающаяся производством химикатов и удобрений, замерла". Причиной стал рост издержек производства вследствие подорожания электроэнергии.

"В августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было платить 8 евро, через год — 40 евро, сейчас — целых 300. А поскольку "Газпром" объявил о простое газопровода "Северный поток — 1", следует ожидать очередного скачка цен", - предупреждает издание.

Солска указывает, что с точки зрения производителей приостановка работы выглядит закономерной, однако при этом "никто не подумал о потребителях продуктов питания".

"Производители удобрений даже не сообщили, что приостановят поставки своим получателям побочных продуктов, образующихся в результате производства удобрений: жидкого азота, аммиака, из которого получают углекислый газ, и других продуктов, необходимых в производстве продуктов питания. Чего не учли производители удобрений, должны были учесть политики самого высокого уровня, формально отвечающие за продовольственную безопасность поляков. К сожалению, им не хватило компетентности", - резюмирует автор.


На этой неделе сообщалось о том, что крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии Achema с 1 сентября приостановит работу в связи с ростом цен на газ и неуправляемым ростом себестоимости производства. Завод перестал работать в полную мощность еще с осени 2021 года, а в наступающем сентябре продолжит производить только почвогрунт и технический газ, отказавшись от основной специализации – синтеза азотных удобрений. Сложности испытывает еще один производитель удобрений - норвежская компания Yara, которая вынуждена сокращать выпуск удобрений в 3 раза из-за подорожания электричества.

Это проблемы затронули и другие отрасли. Словацкий металлургический завод Slovalco объявил о прекращении выпуска первичного алюминия. Завод значительно сократил производство вследствие "неблагоприятных условий и высоких цен на электричество". Иными словами, на работу Slovalco негативно повлияли масштабные антироссийские санкции, спровоцировавшие галопирующий рост цен на электроэнергию.

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По материалам: uposters.ru

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