Что необходимо знать о новых правах потребителя

Манипулировать покупателями станет труднее и накладнее

Для продавцов и поставщиков услуг ввели новые ограничения. В частности, запрещено отказывать в заключении договора, если потребитель не предоставил персональные данные, уменьшать размер законной неустойки, продавать смартфоны, не оснащенные отечественными программами. Два закона и постановление Правительства об этом вступают в силу с 1 сентября 2022 года. С новыми требованиями разбиралась «Парламентская газета».

Недопустимые условия

Недобросовестные продавцы любят заключать договоры на условиях, выгодных им, но нарушающих права покупателей. При этом потребитель бессилен, он может только уйти и потратить деньги в другом месте. Но чаще люди смиряются и соглашаются на формат отношений, навязанный магазином. Законодатель решил пресечь эту практику. Закон, вступающий в силу в сентябре, ввел новую формулировку — «недопустимые условия договора».

Итак, продавец не имеет права:

- Ограничивать потребителя в выборе, в какой суд подавать иск в случае разногласий. А выбор есть — можно обращаться в суд по месту нахождения продавца, заключения договора или по своему месту жительства.

- Устанавливать штрафы за отказ от исполнения договора. Самое распространенное сегодня — не возвращать предоплату в качестве штрафа, если человек отказался от покупки.

- Настаивать на определенном способе и форме оплаты.

- Снимать с себя ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. В одном из договоров, например, клининговая компания указывала, что не отвечает, если на мебели после чистки останутся пятна, мотивируя это тем, что эффект от химического взаимодействия чистящего вещества и пятна непредсказуем. А по закону о защите прав потребителей в этом случае можно потребовать уменьшения цены.

- Навязывать дополнительные работы или услуги. Классический пример, когда банк выдает кредит при условии страхования жизни заемщика. Суды неоднократно указывали, что в довесок к кредиту допускается только страхование имущества, на покупку которого выдается кредит — это предусмотрено законом об ипотеке.

- Уменьшать размер законной неустойки. Можно требовать за каждый день просрочки 0,5 процента от уплаченной стоимости за задержку доставки заранее оплаченного товара, 1 процент — за неудовлетворение требований при продаже некачественного товара и 3 процента — за просрочку выполнения работ.

- Ограничивать право потребителя выбирать, что делать, если товар оказался некачественным. Некоторые продавцы предусматривают в договоре только замену товара на аналогичный. На самом деле можно требовать и возврата всех денег, и уменьшения цены, и устранения недостатков за счет продавца, и замены на товар другой марки и цены. И решает это сам покупатель.

Кому предъявлять претензии

Если покупатель из-за невыгодных условий понес убытки, то продавец должен их возместить. И, что не менее важно, теперь вместо того, чтобы отказаться от покупки или смириться с ролью пораженного в правах, потребитель может настаивать на исключении из договора дискриминирующего условия. В течение 10 дней требование должно быть рассмотрено. Ну а если это не поможет — с письменным ответом нужно отправиться в Роспотребнадзор или в суд.

Кстати, перечень недопустимых условий не закрытый, судебная практика его может дополнить. Надо сказать, что суды и до этих новелл часто признавали незаконными подобные условия.

Поправки касаются не только покупателей товаров, но и получателей любых услуг, в том числе банковских. Причем потребовать возмещения убытков можно теперь не только от продавца, изготовителя товара, исполнителя работ или услуг, но и от импортера или владельца агрегатора — сайта, который размещает информацию о товарах различных производителей.





Новая ответственность

Второе нововведение поможет пресечь вольности продавцов и поставщиков услуг, которые отказывались заключать или изменять договор только потому, что потребитель не предоставлял персональные данные. В Кодексе об административных правонарушениях с 1 сентября действует статья, карающая за это. Исключения составляют только случаи, когда предоставление данных предусмотрено законом или непосредственно связано с исполнением договора. Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил «Парламентской газете», что сегодня такими исключениями являются, например, получение паспорта, обращение за предоставлением различных льгот, устройство ребенка в школу, прикрепление к поликлинике.

Кроме того, в некоторых случаях закон обязывает предоставлять персональные данные. Например, закон о противодействии коррупции предписывает указывать паспортные данные при покупке драгоценностей на сумму более 40 тысяч рублей наличными и более 100 тысяч рублей при безналичном расчете. А в соответствии с таможенным законодательством, если товар доставляется из-за границы, то нужно указывать данные паспорта и ИНН.

То есть закон запрещает требовать персональные данные, если они вообще не нужны для исполнения договора, и требовать лишние данные, которые не нужны для совершения сделки. Например, если при покупке выбрана доставка товара на дом, то логично, что продавец попросит указать адрес, а если товар покупается в рассрочку, то понадобятся паспортные данные. Тех, кто проигнорирует запрет, с 1 сентября 2022 будут штрафовать. Размеры штрафов небольшие — для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей. Но ведь и цель — не наказать или пополнить бюджет, а выстроить новую культуру правоотношений между потребителем и продавцом.

Если покупатель потребует сообщить ему о причинах и основаниях, по которым заключение, исполнение, изменение или расторжение договора без его персональных данных невозможно, ответ должны дать в течение семи дней в той же форме, в которой было отправлено требование, — в бумажной или электронной. Если потребителю необходима такая информация в устной форме, ее следует представлять немедленно.

Технически сложные товары

Год назад в России запретили продавать гаджеты без оснащения отечественными программами. А отсутствие таких программ стало трактоваться как продажа товара ненадлежащего качества со всеми вытекающими правовыми последствиями. Благодаря новому постановлению Правительства, вступающему в силу в сентябре, оснащение техники российским софтом получило дальнейшее развитие. Теперь при покупке и первом включении устройства нельзя будет обойти функцию выбора программ. Когда прорабатывались детали обязательного внедрения отечественного ПО, многие покупатели опасались, что новшества лишат их права пользоваться привычными программами и приложениями. Но в пресс-службе Минцифры нашему изданию объяснили, что требования о предварительной установке российского программного обеспечения на смартфоны, планшеты и компьютеры не означают, что не будет возможности выбирать. Покупатель сможет пользоваться отечественными, иностранными или всеми сразу программами. В ведомстве также заверили, что все приложения будут удаляемыми.

Но если покупатель обнаружил, что на устройстве нет российского ПО — такой товар признается некачественным, а потребитель вправе заявить требования о замене товара, устранении недостатков или возврате денег.

Перечень электронных устройств, на которые распространяется требование о предустановке программ, утвержден Правительством. В него входят:

- смартфоны;

- планшетные и стационарные компьютеры;

- ноутбуки;

- телевизоры с цифровым блоком управления, с функцией Smart TV, поддерживающие установку программ из магазинов приложений.