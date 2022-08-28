Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер поделился милым видео
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Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер поделился милым видео

Что осталось за кадром свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян: актер поделился милым видео

Павел Прилучный и Зепюр Брутян удивили всех своим громким и ярким свадебным торжеством. Звезда «Мажора» решил поделиться тем, что осталось за кадром праздника.

34-летний актер всегда вел замкнутый образ жизни, не рассказывая о личном ни прессе, ни поклонникам. Но с появлением в его жизни начинающей звезды кинематографа Зепюр Брутян все изменилось. Прилучный ежедневно выкладывает в своем блоге романтичные фото и видео с возлюбленной.

На днях пара сыграла пышную свадьбу, на которой присутствовали звезды кино и шоу-бизнеса, а также большое семейство армянской актрисы. Брутян меняла наряды, танцевала страстные танцы с новоиспеченным мужем. Сегодня же Павел выложил трогательный видео о том, как проходила подготовка к торжеству. Немногословный ранее актер расчувствовался. «Мне кажется, свадьба года состоялась! За то, что она получилась такой, спасибо моей жене Зепюр! Это было незабываемо! Делюсь, как у нас в кино принято, тизером, а дальше смотрите несколько серий. Контента наснимали очень много», — поделился эмоциями Прилучный.

Поклонники порадовались за любимых артистов. «Какая красивая пара! Счастья вам!»; «Пашка, поздравляю! Счастливой и безоблачной вам семейной жизни!»; «Все красиво и изысканно… Все до мелочей… Очень красивая пара, будьте счастливы!» — написали пользователи Сети.

Стоит отметить, что актеры не просто зарегистрировали отношения, но и обвенчались, дав обет перед Богом в любви и верности друг другу. Хотя, по словам Павла, после развода с Агатой Муциниеце он больше не хотел идти в загс. «Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек: и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — делился Прилучный.

Фото: соцсети

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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