День 28 августа в истории
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День 28 августа в истории

День 28 августа в истории

День шахтера

Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года по предложению министров угольной промышленности СССР Дмитрия Оники и Александра Засядько. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.

Начало горному делу в России было положено при великом князе Московском Иване III во второй половине XV века. Но лишь в годы царствования Петра I оно начало активно развиваться. Он первым увидел «…пользу рудокопных заводов, от которых земля богатеет и процветает». Началось интенсивное развитие горнозаводской промышленности в центральной части России, на Урале, в Сибири.

К концу XIX века горное дело заняло главное место в ряду других отраслей российской промышленности. Число занятых горнозаводскими промыслами рабочих составляло более 400 тысяч человек.

К началу XX века добыча угля возросла до 12 миллионов тонн, а в 1913 году достигла почти 36 миллионов тонн.

И сегодня угольная промышленность России является одной из системообразующих. В 2012 году была принята Долгосрочная программа развития угольной промышленности до 2030 года. Добычу угля в нашей стране осуществляют около 200 угольных предприятия, в том числе свыше 70 угольных шахт и более 120 разрезов.

28 лет назад (1994) Центральный банк России изъял из обращения копейки

Деньги с таким номиналом появились в нашей стране в 1535 году в результате денежной реформы, проведенной матерью Ивана Грозного Еленой Глинской.

После распада СССР инфляция практически «съела» копейку, и Центробанк изъял ее из обращения. Однако через четыре года, после деноминации рубля, начался новый выпуск монет.

48 лет назад (1974) Совет министров СССР утвердил Положение о паспортной системе

Первые удостоверения личности появились в России в XVIII веке. После Октябрьской революции паспортная система была ликвидирована. Документом, удостоверяющим личность, признавался любой официально выданный документ — от справки волисполкома до профсоюзного билета.

В 1932 году было принято постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Оно устанавливало, что «все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, работающие на транспорте, в совхозах и на новостройках, обязаны иметь паспорта». Паспорта не выдавались военнослужащим, инвалидам и жителям сел.

После постановления Совета министров СССР от 28 августа 1974 года паспортизация распространилась на все население страны, кроме военнослужащих. В отличие от документов предыдущего периода, новые паспорта стали бессрочными.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»

В документе говорилось: «Среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья». Для предупреждения возможных диверсий была произведена тотальная депортация немцев из Автономной ССР немцев Поволжья, а сама АССР была ликвидирована.

Сборы происходили в крайне сжатые сроки. С собой можно было взять лишь личное имущество, мелкий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, а также продовольствие на один месяц.

Всего из Автономной ССР немцев Поволжья были депортированы около 400 тысяч немцев. Их вывозили в основном в Казахстан, а также в Красноярский и Алтайский края, в Новосибирскую и Омскую области.

Обвинение в госизмене было снято с советских немцев лишь в 1964 году.

101 год назад (1921) в Москве был основан Государственный туберкулезный институт Наркомата земледелия РСФСР (ныне Центральный НИИ туберкулеза)

В состав института вошли: туберкулезный диспансер на Яузском бульваре, санатории для взрослых «Высокие горы», «Крюково», «Захарьино», а также детские санатории «Белая ромашка» и «Сокольники».

Институт неоднократно менял название: Государственный туберкулезный институт (1921-1929); Центральный институт туберкулеза Наркомздрава РСФСР (1929-1938); институт по проблеме «Туберкулез» (1938-1945); Институт в системе Академии медицинских наук СССР (1945-1962). С 1962 года носит современное название.

В настоящее время ЦНИИТ состоит из девяти научно-исследовательских отделов, в четырех из которых имеются клинические отделения на 400 коек. В институте трудятся более 600 специалистов.

102 года назад (1920) была проведена Всероссийская статистическая перепись

Государственные переписи начали проводить в Древней Руси со второй половины XIII века, во времена татаро-монгольского нашествия. В то время учитывались для обложения данью дома, или «дымы».

В 1718 году Петр I своим указом приказал «взять сказки у всех, чтобы правдивые принесли сколько у кого в которой деревне душ мужеского пола». Составляли такие списки («сказки») в течение трех лет, а затем несколько лет их проверяли («делали ревизии»). С тех пор учеты населения стали называться «ревизиями». Они проводились на протяжении почти полутора веков, вплоть до отмены крепостного права.

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в феврале 1897 года. На ее проведение было затрачено семь миллионов рублей.

В августе 1920 года была проведена первая советская перепись населения. Она проходила в условиях гражданской войны и разрухи. Ею было охвачено только 72% населения. В ходе переписи учитывалось наличное население, а в городах также постоянное. Численность населения (с доисчислением по территориям, не охваченным переписью) составила 136,8 миллиона человек, в том числе 20,9 миллиона — городского.

105 лет назад (1917) в Успенском соборе Московского Кремля открылся первый Поместный собор Православной Российской Церкви

Он был проведен впервые с конца XVII века. В соборе приняли участие 564 человека, в том числе 80 архиереев, 129 пресвитеров, 10 диаконов, 26 псаломщиков, 20 архимандритов, игуменов и иеромонахов, 299 мирян. Он положил конец Синодальному периоду в истории Русской Церкви, который начался при Петре I с запрещения выборов нового патриарха в 1700 году и официального введения Духовного Регламента в 1721 году.

На Поместном соборе было принято решение о восстановлении патриаршества и был избран первый патриарх Московский и всея Руси. Им стал митрополит Тихон.

20 сентября 1918 года под давлением советской власти Поместный собор прекратил свою работу.

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По материалам: pnp.ru

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