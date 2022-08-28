Девушки, которые не боятся экспериментировать с цветом волос (15 фото)

Вадим Карасев

Прическа и цвет волос - это отличное средство самовыражения как у парней, так и девушек. Ну и, безусловно, таким образом можно легко выделиться на фоне людей. Раньше на такие эксперименты решались только неформалы, но современная мода не ставит таких жестких рамок. Сегодня каждая вторая девушка регулярно красит волосы в какой-нибудь актуальный и модный оттенок. Однако, далеко не все готовы на такие яркие цвета, как девушки из этой подборки.