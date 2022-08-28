Дмитрий Маликов рассказал о расставании с женой
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Дмитрий Маликов рассказал о расставании с женой

Дмитрий Маликов рассказал о расставании с женой
Певец Дмитрий Маликов прокомментировал новости о разводе. Артист не смолчал о разводе с женой, который ему приписывают в Сети. Композитор прожил с Еленой Изаксон более 30 лет и ни разу не давал повода усомниться в крепости их отношений. Правда, одно фото певца в один миг разрушило репутацию пары. В своих соцсетях артист поделился кадром с сыном, на котором нет Елены. Фото стало тем самым поводом подозревать, что у Маликова с супругой не все гладко. Композитор возмущен предположениями. «Это полная ересь, мы с Марком на лодочке катались, сфотографировались вдвоем. Я не знаю, с чего они это взяли?» — недоумевает звезда эстрады.
По словам Маликова, супруга в тот день отказалась ехать с ними на прогулку, поэтому единственным сопровождающим выступила няня мальчика. «Фотографировала няня Марка. Лена не ездила, ее укачивает», — приводит слова знаменитости НТВ. Отметим, что с Еленой Изаксон певец более 30 лет. Маликов не раз признавался, что из-за сложного характера ему непросто с супругой.  
# Шоу-бизнес Маликов Дмитрий
По материалам: z-aya

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